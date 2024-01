Jocs en català: “The white castle”

Capsa del joc “The white castle”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “The white castle”.

La garsa vola sobre el cel de Himeji mentre el Dàimio, des de dalt del castell, contempla com es mouen els seus servents. Els jardiners tenen cura de l’estany, on viuen les carpes koi, els guerrers fan guàrdia a les muralles i els cortesans s’amunteguen a les portes, sospirant per una audiència que els apropi als cercles més íntims de la cort. Quan es fa fosc s’encenen els fanals i els treballadors tornen amb el seu clan.

Els jugadors controlaran un d’aquests clans amb l’objectiu de sumar més punts de victòria que la resta. Per a fer-ho, hauran d’acumular influència a la cort, gestionar recursos amb audàcia i col·locar els seus treballadors al lloc adequat en el moment adequat.

“The white castle”, doncs, és un joc d’estratègia creat per Isra C. i Shei S. i està ideat per a que hi participin d’un a quatre jugadors. Està recomanat a partir dels 12 anys, el fabricant és Devir i una partida pot durar sobre els 60 minuts.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística