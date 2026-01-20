El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Nombres de fusta matemàtics.
Aquest és un joc del gènere educatiu. Disposa d’un conjunt de 26 peces de fusta amb 20 nombres de colors i 6 signes de puntuació. És ideal per a aprendre operacions matemàtiques. Aquest material és perfecte per a l’ensenyament de les operacions de numeració, comptatge i matemàtiques. El joc està recomanat a partir dels 3 anys i el seu fabricant és Ticumiku.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística