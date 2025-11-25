Jocs en català: “Moirai”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Moirai”.
Les Moirai són deesses de la mitologia grega. Han posat en marxa la seva filosa per a teixir el destí de la humanitat. Cloto teixeix el fil de la vida, Lachesis fa servir la seva vara per a mesurar la longitud d’aquest fil i Atropos s’encarrega de decidir quan tallar el fil d’una ànima. A les ordres de les tres Moirai, els jugadors hauran de crear un teler amb cartes en què es teixiran diverses vides. El fabricant d’aquest joc de taula és Devir i està recomanat a partir dels 10 anys.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística