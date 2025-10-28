Jocs en català: “Magnets. Numbers”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Magnets. Numbers”.
Aquest és un joc de taula, magnètic, el qual té l’objectiu d’iniciar l’infant a les matemàtiques. “Magnets. Numbers” inclou una pissarra, una capsa compartimentada per a ordenar els números i els símbols i 15 targetes amb diferents nivells de dificultat. Està recomanat a partir dels 5 anys. El fabricant del joc és APLI Kids.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística