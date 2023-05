Jocs en català: Look up

Coberta del joc Look up (Londji)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

Look up és un joc de la categoria de puzles i encaixos fabricat per Londji. Exactament és un puzle de 100 peces que recrea l’escena d’una ciutat imaginària plena de personatges i detalls i oberta a mil i una interpretacions. Aquest puzle permet anar més enllà i es converteix en una gran eina per a inventar històries a través de les seves 48 fitxes. El joc va destinat a infants entre 5 i 8 anys.





