Jocs en català: Llengut

Capsa del joc Llengut (Govern.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Llengut.

Llengut és un joc de taula del gènere educatiu basat en preguntes per a aprendre sobre el català i la resta de llengües del món. Els autors d’aquest joc són Andreu Monfà i Patrícia Ortin, mentre que el fabricant és Catalannets. Està concebut per a que hi puguin prendre part de 2 a 6 jugadors, una partida pot durar sobre els 20 minuts i està recomanat a partir dels 14 anys. El joc es va començar a comercialitzar a partir del gener de 2024.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística