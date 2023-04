Jocs en català: L’Esmolet

Tutorial del joc l’Esmolet (Joan Marc_C)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

En aquest joc trobareu personatges amb oficis, tant tradicionals com actuals, que necessitaran afilar les seves eines o que faran accions que modificaran el joc. D’aquesta manera, els més petits (a partir de 7 anys) coneixeran i aprendran a valorar el teixit comercial de la nostra terra amb una dinàmica fàcil i molt divertida. Hi poden jugar entre 2 i 5 persones i cada partida pot durar uns 30 minuts. El joc, basat en unes cartes, està creat i fabricat per Joan Marc Clofent.





