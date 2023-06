Jocs en català: Grow up!

Coberta del joc Grow up! que es pot trobar en la seva versió en català

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

Grow up! El d’aquesta setmana és un joc de taula i d’estratègia, en el qual, hi poden participar de 2 a 5 jugadors. Està recomanat per a persones a partir dels 8 anys. Vols saber de què va el joc Grow up? El fabricant és la coneguda companyia Londji.

“Hi havia una vegada un hort on les hortalisses creixien ufanoses al ritme del bon temps. Cuida el teu hort i pren les millors decisions per a recollir tants aliments com puguis! ‘Un joc d’estratègies i col·laboracions on cuidarem un hort: sembrarem i tindrem cura de les verdures i les hortalisses. Haurem de tenir molt en compte els canvis de temps i les plagues. El jugador que recol·lecti el màxim de fruits guanyarà la partida”.





