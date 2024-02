Jocs en català: Go Cuckoo!

La capsa del joc Go Cuckoo!

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Go Cuckoo!

Go Cuckoo! és un joc de taula educatiu, al qual, hi poden prendre part entre 2 i 5 jugadors a partir dels 8 anys. El fabricant és Devir i el joc es va començar a comercialitzar a partir de finals d’octubre de 2023. Una partida de Go Cuckoo! pot durar sobre els 15 minuts.

Tots els nius estan ocupats i la cucut Kuki no sap on deixar els ous… “Podeu ajudar-la a crear una llar segura per als seus pollets? A Go Cuckoo! haureu de construir un niu a partir de palets i evitar que caiguin els valuosos ous”.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística