Jocs en català: EMO

Cartes del joc de taula EMO

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

EMO! Aquest és el nom del joc de taula que proposem i ja avisem que els més petits de la casa hi podran prendre part (a partir de 5 anys). S’hi juga amb cartes, és molt visual amb preguntes concretes i amb més dinàmica de joc. Els nens amb dificultats per a expressar les emocions hi trobaran una manera fàcil i divertida per a manifestar-se, on les imatges faran de guia per a aquesta aventura en família.

EMO és un joc del gènere educatiu creat per Mut Kids.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística