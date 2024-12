Jocs en català: “Coyote”

Capsa del joc de taula “Coyote”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Coyote”.

Coyote és un senzill joc de cartes d’engany, molt divertit i per a tota la família. A Coyote cada jugador rep una carta i la mostra lligada en el seu front amb una cinta. Cadascuna de les cartes que es mostren té un nombre. Però, nosaltres sabem els valors de les cartes dels nostres rivals, però no el de la nostra.

L’objectiu del joc és endevinar quant sumen totes les cartes juntes. Els jugadors van intentat endevinar el nombre que creuen que hi ha en joc, dient en veu alta una xifra. Cada número que diuen ha de ser més gran que l’anterior. Si en algun moment es descobreix que t’has passat, perds.

A Coyote hi poden jugar de 3 a 6 participants i una partida pot durar aproximadament 30 minuts. L’autoria del joc recau sobre Spartaco Albertarelli, mentre que el fabricant és Devir.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística