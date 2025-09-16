Jocs en català: “Copa Grial”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Copa Grial”.
“Copa Grial” és un joc de taula concebut per a que hi pugui prendre part tota la família. És ideal per a passar una bona estona de sobretaula o bé per a combatre l’avorriment. És un joc de curses i rols ocults que combina amb destresa la faroneria, l’anticipació i la mentida. Hi poden jugar de 3 a 8 jugadors i, “Copa Grial” està recomanat a partir dels 10 anys. El seu fabricant és SD Games.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística