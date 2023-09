Jocs en català: Carcassonne Junior

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Carcassonne Junior.

La setmana passada, en aquesta mateixa secció, donàvem a conèixer el joc de taula anomenat Carcassonne. Doncs, aquesta, serà el torn per explicar el Carcassone Junior. Ideat per a persones majors de 4 anysi per a prendre-hi part entre dos i 4 jugadors. La partida acostuma a durar sobre els 20 minuts.

Els creadors del joc són Marco Teubner i Klaus-Jürgen Wrede. Aquest darrer és qui va fer el Carcassonne -a seques-. El fabricant és DEVIR.

Es tracta d’un joc d’estratègia que recrea la popular ciutat francesa en què cal estendre el comtat per pobles, monestirs, prats i camins. Va ser premiat com a joc de l’any el 2001.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística