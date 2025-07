Jocs en català: “Caçaires del metro”

Coberta del joc “Caçaires de metro” (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Caçaires del metro”.

Amb totes les feines estables ja agafades i cap senyal que n’apareguin de noves, només hi ha una manera de fer pasta ràpida: fer-se caçaire del metro i treballar per a l’autoritat metropolitana caçant monstres i reparant les línies del metro que van per sota de la ciutat. Aquest joc de taula, del gènere de rol, és obra de Dan Phipps i Kali Lawrie, mentre que el fabricant és Maqui Edicions. “Caçaires de metro” està recomanat a partir dels 12 anys.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística