Jocs en català: “Bermuda Pirates”

Capsa del joc “Bermuda Pirates”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Bermuda Pirates”.

Joc de taula en què cada jugador ha d’empènyer el seu vaixell amb un sol dit per a aconseguir arribar a l’illa del tresor, situada enmig del tauler. Però, compte amb els remolins, que faran que el vaixell s’enfonsi i hauràs de començar de nou. Qui aconsegueixi quatre tipus diferents de tresors, guanya la partida.

“Bermuda Pirates” és un joc del gènere familiar que està recomanat a partir dels 7 anys. Està concebut per a que hi puguin prendre part de 2 a 4 jugadors. Una partida pot durar uns 20 minuts i el fabricant del joc és SD Games





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística