Jocs en català: “Beacon Patrol”

Capsa del joc “Beacon Patrol”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Beacon Patrol”.

Ets un capità de la guàrdia Costanera i la teva missió és vetllar per la seguretat a la costa del mar del Nord. Col·laboraràs amb la resta de capitans per a vigilar la costa i inspeccionaràs infraestructures vitals, com fars i boies. Actua amb eficàcia, perquè hi ha poc temps i has de vigilar la major extensió marítima possible. Desplaça el teu vaixell, col·loca llosetes i col·labora amb els teus col·legues per a obtenir els honors més alts i l’admiració de tots els habitants de la costa.

“Beacon Patrol” és un joc de taula, familiar, en el qual hi poden prendre part fins a 4 jugadors. Una partida pot durar al voltant de 30 minuts i està recomanat a partir dels 8 anys. El fabricant és Devir.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística