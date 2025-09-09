Jocs en català: “All aboard!”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “All aboard!”.
“All aboard!” és un joc de taula que es comercialitza en català i que es juga a través de cartes. És relativament nou ja que va sortir al mercat el juliol d’aquest 2025. En aquest joc de cartes cal transportar un grup d’animals a un lloc segur mitjançant diverses embarcacions. Està concebut per a que hi prenguin part de 2 a 5 jugadors i està recomanat a partir dels 7 anys. El fabricant és Devir.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística