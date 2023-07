Jocs en català: Alakazum! Un joc de bruixes i tradicions

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

Alakazum! Es tracta d’un joc de cartes de bruixes i tradicions. Els jugadors han de gestionar correctament una llista de sortilegis, diversos objectes i personatges de cinc cultures diferents per a poder enfrontar-se a un enemic final. Està fabricat per Zombi Paella, hi poden participar de 2 a 5 jugadors i una partida sol durar sobre uns 40 minuts. Recomanat a partir dels 10 anys. Existeix ja l’Alakazum 2.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística