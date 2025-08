El joc “àbac vertical” (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Àbac vertical”.

Joc de taula del gènere educatiu. Es tracta d’un àbac de fusta amb cinc varetes, 50 discos de colors, 30 peces amb números del 0 al 9, i 10 més amb els símbols de les operacions bàsiques. És un joc matemàtic de manipulació, numeració i per a fer operacions matemàtiques bàsiques. Recomanat per a infants entre els 3 i els 9 anys. El fabricant del joc és Goula.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística