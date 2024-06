Jocs en català: “A cagar a la via”

Capsa del joc de taula “A cagar a la via”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “A cagar a la via”.

Aquest és un joc de taula, de cartes i d’ofendre no apte per a nens, figaflors i gent de pell fina, segons els mateixos autors. La mecànica del joc és simple. Un jugador tira una carta vermella i en llegeix la pregunta. La resta de jugadors han de respondre amb la carta groga més divertida que tinguin. I així fins al final dels dies. Concebut per a persones a partir de 16 anys. Hi poden prendre part de 3 a 15 jugadors i una partida pot durar sobre els 45 minuts.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística