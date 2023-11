Jocs en català: 3 Ring Circus

Caixa del joc de taula 3 Ring Circus

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: 3 Ring Circus.

3 Ring Circus és un joc de taula, del gènere educatiu, que tot just “acaba de sortir del forn”. Va aparèixer al mercat a finals d’aquest passat mes d’octubre de 2023. Els seus creadors són Fabio Lopiano i Remo Conzadori, mentre que el fabricant és Devir. 3 Ring Circus està concebut per a que hi prenguin part d’un a 4 jugadors i una partida pot durar sobre els 60 minuts.

El circ ha arribat a la ciutat! Sota la carpa, malabaristes, pallassos, mags, forçuts i bèsties salvatges capten la curiositat d’un públic entregat que aplaudeix sense parar. Després de cada funció, la teva petita companyia acumula fama i, potser algun dia, desperti l’interès de P. T. Barnum, el magnat més gran del circ de tots els temps.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística