Jobdating, Jornada d’Ocupació de l’Alt Urgell

Cartell anunciant el Jobdating a la Seu (CCAU)

El pròxim dimarts, 26 de març, la Seu d’Urgell organitzarà una nova jornada d’ocupació de l’Alt Urgell, Jobdating, en què es posaran en contacte, per a realitzar entrevistes curtes, les empreses del territori que busquen noves incorporacions i les persones que estan buscant feina.

La trobada entre empreses i persones demandants d’ocupació tindrà lloc al CETAP (Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu), ubicat al Centre Cultural de les Monges, plaça de les Monges 2, 3a planta, a la Seu d’Urgell, a partir de les 10 hores i fins a les 13 hores.

En aquesta edició es vol promoure la cobertura de feines durant l’estiu, entre d’altres. Aquestes ofertes, sovint, són cobertes per estudiants; per aquest motiu i per tal de tenir més assistència de candidats, s’ha organitzat la jornada en període de vacances escolars per tal de facilitar la participació dels joves estudiants. Tot i aquest enfocament, en aquesta jornada, també hi participaran empreses que tinguin ofertes laborals de qualsevol altra característica.

Les empreses podran penjar les seves ofertes del 4 al 14 de març a l’enllaç: https://ja.cat/Jobdating24Ofertes.

Els candidats es podran inscriure a les ofertes del 18 al 24 de març, mitjançat l’enllaç: https://ja.cat/inscripcionsJobdating24.

Durant l’esdeveniment es comptarà amb un professional dinamitzador que realitzarà un assessorament personalitzat als candidats per tal d’afrontar les entrevistes laborals amb èxit.

Prèviament a la jornada s’oferirà una formació dirigida a les persones candidates en la qual s’orientarà en l’elaboració del CV per tal de preparar la seva candidatura per a la jornada.