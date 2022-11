Joan Vinyes vs Joan Vinyes jr, en les “4 hores de Resistència de Lleida 2022”

La prova de l’Escuderia Lleida que, any rere any tanca el calendari de la temporada de competició, enguany, seguirà amb la tradició i el primer cap de setmana de desembre (dies 3 i 4) es disputarà la 23a edició de les “4 hores de Resistència de Lleida”.

Joan Vinyes, que formarà equip amb els seus companys habituals de les últimes edicions (Melchor Caminal i Quim Guillamet), tindrà com a un dels seus rivals al seu fill (Joan) que, després de debutar com a copilot en el passat Ral·li d’Andorra, a Lleida, formarà tàndem amb Marc Barcons.

Així es podrà viure un bonic duel entre l’experiència d’un guanyador en tres ocasions de la cita de Lleida i un debutant que intentarà assimilar tota la informació rebuda per a estar entre els millors. Vinyes i Vinyes Jr, i els seus respectius companys se situaran al volant dels seus corresponents VW Golf preparats per Baporo Motorsport.

Per al vencedor del 2006, 2009 i 2013, aquesta, serà una edició en la qual l’objectiu serà tornar a pujar al calaix més alt del podi: “Després d’estar en diverses ocasions prop d’aconseguir-ho, crec que ja ens “mereixem” un triomf. Com sempre, ens esforçarem al màxim i intentarem fer realitat allò que diu, que en aquestes carreres no guanya el que més corre sinó el que menys para al box, veurem si la sort ens acompanya una mica. No obstant això, una altra prioritat que intentarem complir és la de passar-ho tan bé com sigui possible durant l’últim cap de setmana de competició de la temporada”.

Per a Vinyes Jr, tot serà nou, però se sent preparat per a afrontar el repte: “Tot va sorgir de manera inesperada, vam tenir la possibilitat de fer un test en el Circuit de Lleida i, això, era quelcom que no podia desaprofitar. Després d’unes voltes de tanteig amb el meu pare al costat, vaig tenir l’ocasió de fer diverses sèries simulant carrera i em vaig sentir molt còmode al volant del Golf, sense ensurts i, a més, amb un ritme que després em van comentar que era competitiu. Així doncs, el primer pas estava fet i el resultat, per a mi, va ser molt positiu”.

Amb tot, el jove pilot andorrà es mostra alhora il·lusionat i caut: “Soc conscient que no és el mateix rodar amb tota la pista per mi, que tenir rivals que et surten per tots costats, ara mateix aquesta és l’assignatura pendent. Amb tot, soc optimista, intentaré posar en pràctica tota la informació rebuda d’aquells que en saben i intentaré solucionar les situacions compromeses de la millor manera”.

El Circuit de Lleida, la instal·lació situada al costat de l’antiga N-II, a 3 km escassos del centre de la capital catalana, serà com de costum l’escenari de l’esdeveniment. No hi ha dubte que la pista, si la climatologia no hi posa remei, estarà molt dura i serà un problema afegit per als participants.

Cal destacar, que els components de l’Escuderia Lleida posen tot el seu esforç per a oferir el millor traçat per als participants, però a vegades no és suficient.

Els tràmits previs a la carrera (verificacions i brífing) s’iniciaran a les 10.00 hores del dissabte (dia 3). Durant la tarda del mateix dissabte es disputaran els entrenaments lliures i cronometrats. En els primers, els equips que ho considerin convenient, tindran 45’ per a fer una última prova de les seves mecàniques. Després, entre les 15,45 – 16.30 hores, en els cronometrats, es decidirà l’ordre de la graella de sortida.

A les 10.00 hores del diumenge (dia 4) es donarà la sortida llançada a la 23a edició dels “4 hores off-road de Lleida”.