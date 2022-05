Joan Vinyes torna a Spa-Francorchamps, pilotant un Porsche 911 GT3 Cup

Amb la seva participació en les 12H Spa-Francorchamps encara molt present, Joan Vinyes tornarà a viatjar al mític escenari belga per a disputar la cita inicial de la temporada de la Porsche Carrera Cup Benelux, una competició que disputarà de manera parcial al volant d’un Porsche 911 GT3 Cup, l’únic model de la marca alemanya que pot disputar l’esmentat campionat.

Vinyes i Font disputaran, al 50%, les sis proves d’aquesta copa de la marca de Sttutgart

En concret, el pilot de Suzuki Ibérica disputarà els meetings de: Spa-Francorchamps a Bèlgica (4 al 6 de maig), Zandvoort en els Països Baixos (24 al 26 de juny) i Hockenheim a Alemanya (7 al 9 d’octubre).

Per part seva, Font serà el pilot de la mecànica preparada per Baporo Motorsport en les cites; Zolder a Bèlgica (10 al 12 de juny), Assen en els Països Baixos (5 al 7 d’agost) i Barcelona – Catalunya (26 al 28 d’agost).

Porsche 911 GT3 Cup 2022, el vehicle del Trofeu Porsche Benelux de la present temporada

Per al seu trofeu de la present temporada, els organitzadors només admetran el Porsche 911 GT3 Cup (992), Model 2022. Vehicle d’un sol seient, producció basada en cotxes de competició.

Entre algunes característiques cal esmentar que: Equipa un motor boxer de sis cilindres refrigerat per aigua i instal·lat en la part posterior del vehicle. La seva potència màxima és de 375 kw a 8400 rpm. El canvi de velocitats és un seqüencial de 6 velocitats. El seu pes aproximat és de 1.260 kg. La seva longitud és de 5,585 metres mentre que l’amplària de l’eix davanter és d’1,920 metres i el darrere és sensiblement menys ample, 1,902 metres.

Vinyes: “S’ha fet esperar, però ha valgut la pena”

“L’experiència de les 12 h de Spa, serà molt valuosa perquè tindrem molt “fresques” les característiques de la pista, però no hi ha dubte que les mànigues d’entrenaments lliures seran d’adaptació a una mecànica que res tindrà a veure a la de fa uns dies. Ens desplaçarem fins a Spa sense temps d’haver fet un test i conèixer, encara que de manera molt superficial, la nova mecànica de Porsche pensant en el món de competició. Amb tot, estic molt motivat per situar-me al volant i començar a tenir noves sensacions.”. Aquestes eren les paraules d’un Vinyes que espera amb ansietat el moment de superar Le Raidillon de l’Eau Rouge amb el Porsche, així continuava: “Sóc conscient que el plantejament serà molt diferent del de les 12 hores, en aquesta ocasió a part les sèries d’entrenaments, seran dues carreres a l’esprint les que puntuaran per al trofeu”.

Vinyes i Font afrontaran el Trofeu Benelux en escenaris diferents. Aquest trofeu el componen proves individuals i en conseqüència només pot participar un pilot per cotxe en cada meeting, Joan ens comenta el motiu: “Trobar la versió 2022 del Porsche 911 GT3 Cup, no ha estat una tasca fàcil. Després de mesos hem aconseguit l’objectiu encara que córrer el Trofeu Benelux va ser una de les condicions que portava inclosa la venda del cotxe. Aquest trofeu ens el plantejarem com una adaptació del Porsche, ja hi haurà l’ocasió de disputar proves de resistència compartint volant.”

Horaris de divendres a diumenge, de manera habitual

Els meetings del Porsche Carrera Cup Benelux es disputaran durant els caps de setmana en els diferents escenaris esmentats.

Els divendres es correran els entrenaments lliures, seran dues mànegues de 40‘. Els cronòmetres, amb incidència a la puntuació del certamen, es posaran en marxa al llarg de la jornada del dissabte, amb la disputa dels entrenaments oficials (una mànega de 35‘). El mateix dissabte es correrà la primera de les carreres, programada a 30‘ més 1 volta. El meeting es tancarà amb la disputa, el diumenge, d’una segona carrera amb les mateixes característiques que la de la jornada anterior.

En el meeting inicial de la Porsche Carrera Cup Benelux 2022 el timming horari no serà el standard.

A Spa-Francorchamps les dues mànegues d’entrenaments lliures es disputaran: el dijous (dia 5) a partir de les 9.05 hores la primera, mentre que la segona començarà a les 13.40 hores. Durant el divendres (dia 6), els pilots també sortiran dues vegades a la pista. A partir de les 11.35 hores es correrà la mànega d’entrenaments de qualificació i a les 16.25 hores donarà la sortida de la primera de les dues carreres del cap de setmana.

El meeting es tancarà el dissabte (dia 7), amb la celebració de la segona carrera a partir de les 10.00 hores.