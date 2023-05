Joan Vinyes torna a pujar al podi a Spa-Francorchamps

Joan Vinyes i el seu Porsche en acció (FotoEsport)

Joan Vinyes va debutar en la categoria Pro-Am de la Porsche Carrera Cup Benelux, amb un podi (tercera posició) molt treballat en la primera carrera i el quart lloc en la segona, totes dues proves disputades, finalment, a 27’ + 1 volta i amb unes condicions climatològiques molt complicades.

Per al pilot andorrà, aquesta primera cita en el traçat d’Stavelot li ha servit per a treure diverses conclusions per al que serà la present edició de la Porsche Carrera Cup Benelux: “El nivell de la present edició de la Copa Benelux ha pujat molt en comparació al de l’any passat, sobretot en la categoria Pro, amb l’arribada de pilots joves, però experimentats, que no dubten, en carrera, en afrontar qualsevol situació per complicada que sigui. En el 2022 els de la categoria Pro-Am podien entrar en el top10 de la classificació absoluta, enguany serà molt més complicat”.

Sembla que en la Pro-Am, la igualtat també serà una constant. “Dels sis pilots que vam pujar al podi tan sols un (Ryan Ratcliffe) va aconseguir repetir en les dues carreres. Les diferències mínimes amb què es van saldar els entrenaments oficials és un altre detall que demostra que les posicions d’honor de les classificacions seran una tasca complicada d’assolir. Amb tota seguretat, nosaltres estarem en la lluita”.





Entrenaments oficials: El pilot local Glorieux per davant. La resta, separats per dècimes

A partir d’aquest instant els cronos van començar a ser decisius per al desenvolupament del meeting. Com esperava Vinyes, les diferències van ser mínimes. L’excepció va ser el pilot local Didier Glorieux, que en la seva millor volta, va superar en 1” al seu rival més pròxim. A continuació, quatre pilots, entre els quals es trobava Joan, separats per dècimes. Sens dubte tot un “missatge” per al que podran ser les carreres i els avançaments segur que seran complicats.

Cal esmentar que, com és habitual a Spa, les penalitzacions per “track limits” (quatre rodes per fora de la pista) van ser habituals. Van ser diversos els pilots que van veure anul·lats alguns dels seus cronos per aquest motiu.





Classificacions

Millor volta: 1. Didier Glorieux, 2’38”995, 2. Ryan Ratcliffe, 2’39”986, 3. Aaron Mason, 2’40”116, 4. Sacha Norden, 2’40”119, 5. Joan VInyes, 2’40”529.

Millor 2a, volta: 1. Didier Glorieux, 2’39”321, 2.Ryan Ratcliffe, 2’39”994, 3. Sacha Norden, 2’40”601, 4. Aaron Mason, 2’41”174, 5. Jaime Font, 2’41”599, 6. Joan VInyes, 2’41”604





Carrera 1: Les tres últimes voltes sota la pluja i darrere del cotxe de seguretat (SC)

En aquesta carrera inicial, l’arribada a la primera corba del traçat (La Source) va suposar el primer contratemps per als organitzadors. Un toc entre diversos pilots va provocar la primera sortida del SC a la pista.

L’habilitat de Vinyes va ser bàsica per a superar els obstacles que es va anar trobant i situar-se des de l’inici en la tercera posició entre els Pro-Am. Quan el SC es va retirar van continuar les hostilitats; no obstant això, el pilot de Baporo Motorsport va poder mantenir la posició. Faltant tres voltes per al final es va posar a ploure, va haver de sortir una vegada més el SC, a causa de diverses sortides de pista i amb vehicles en posicions compromeses.

La situació ja no va tornar a la normalitat i els que es mantenien en pista van travessar la línia d’arribada darrere del cotxe de seguretat. Així doncs, primer podi per a Joan Vinyes en la Porsche Carrera Cup Benelux 2023.





Classificació Carrera 1 (27’ + 1 v)

1. Ryan Ratcliffe, 32’32”923, 2. Didier Glorieux, a 0”268, 3. Joan VInyes, a 3”567, 4. Sacha Norden, a 3”944, 5. Jaume Font, 8”015.





Carrera 2: “Hem salvat una prova molt complicada”

Joan va prendre la sortida des d’una posició una mica més endarrerida (11a línia), però això no va ser un hàndicap perquè després de les primeres voltes, aquesta vegada sense SC, estigués situat en la tercera posició de la seva categoria, va ser a la volta 5.

A partir d’aquest instant van començar els problemes per a Vinyes, un toc d’un rival i l’estat de la pista (es va anar assecant) va fer que no pogués repetir la posició de podi.

Malgrat que va travessar la línia de meta en cinquena posició entre els Pro-Am, una vegada aplicades les penalitzacions a alguns dels seus rivals, va quedar situat en una meritòria quarta posició.

El pilot andorrà es mostrava satisfet amb el resultat: “Hem salvat, amb un bon resultat, una jornada molt complicada. En els moments previs a la sortida estava plovent i en conseqüència l’asfalt estava mullat. Vam sortir amb reglatges de pluja i just en aquest moment va deixar de ploure, a mesura que avançava la carrera la pista es va anar assecant. Em costava molt girar, sens dubte les últimes voltes van ser un malson”.





Classificació Carrera 2 (27’ + 1 v)

1. Aaron Mason, 30’41”676, 2. Sacha Norden, a 11”224, 3. Ryan Ratcliffe, 12”154, 4. Joan VInyes, a 16”679, 5. Jaume Font, 19”424.

El segon meeting de la Porsche Carrera Club Benelux 2023, tindrà com a escenari en el circuit de Hockenheim (Alemanya), els dies 9, 10 i 11 de juny.