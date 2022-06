Joan Vinyes, segon a Polònia, confirma el seu lideratge en la categoria ERCopen

Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volant del Suzuki Swift R4lly #25, van creuar el podi d’arribada del 78è Ral·li de Polònia en la segona posició de la categoria ERCopen (21è lloc en l’absoluta). Tal com es preveia, el vencedor de la prova en l’esmentada categoria va ser l’equip letó Martins Seks – Renars Francis que, van demostrar una vegada més la seva superioritat competint en pistes de terra i en condicions complicades.

Va completar el podi de la categoria ERCopen el també equip de Suzuki Ibèrica, Alberto Monarri-Carlos Cancela, que van superar un inici complicat per a estar en el podi final. Després de les quatre primeres proves disputades, Joan Vinyes continua sent el líder de la categoria, segons Joan: “Aquest era l’objectiu amb el qual vam venir a competir a Mikolajki i l’hem aconseguit.

Estem més que satisfets perquè el ral·li de Polònia sempre és un ral·li complicat a causa d’un traçat que, amb el pas dels cotxes, va variant i amaga paranys a vegades molt difícils de salvar si no estàs molt concentrat”.

Sense sorpreses en els reconeixements. Era evident que la pols seria protagonista

Els reconeixements de les cronometrades van significar el retrobament de Vinyes-Mercader amb les pistes de terra aquesta temporada. Amb tot i en opinió del pilot de Suzuki: “Poc s’assemblen les pistes poloneses amb les quals configuren el recorregut de FAFE i AÇORES”. Els esmentats reconeixements van seguir el seu curs habitual sense incidents i confirmant detalls que ja van tenir ocasió de viure en directe la passada temporada. Com per exemple que el recorregut quedaria molt deteriorat després del primer pas dels vehicles.

El divendres (dia 10) i ja als comandaments del Swift R4lly, Vinyes-Mercader van poder confirmar un segon detall que és nou d’aquesta temporada. L’equip #25 de Suzuki Ibèrica va marcar un crono de 2’16”700, sent superat clarament pel letó Martins Seks, que després d’absentar-se a Canàries va tornar amb força prop de “casa” seva i en el seu escenari favorit.

Per a tancar la jornada inicial del Polònia 2022, encara quedava fer la primera passada per l’especial, Mikolajki Sorra, que es va disputar, com sempre, per parelles i de la que no tenien un bon record Vinyes-Mercader. No obstant això, enguany tot va ser diferent, van marcar el millor crono de la categoria i van entrar al parc tancat de final de la jornada com a líders de l’ERCopen.

Etapa 1. Molt aviat, no arriscar per a evitar contratemps inesperats va passar a ser l’estratègia

Una vegada completat el primer bucle de cronometrades, Vinyes-Mercader es van trobar en una situació molt semblant a la qual van viure les Illes Afortunades fa aproximadament un mes. És a dir, per davant no tenien la possibilitat de superar rivals, amb mecàniques més potents, i per darrere ningú semblava poder seguir el ritme del #25 Swift R4lly.

En aparença sembla una situació còmoda, però segons Joan no ho és tant. Així ho raonava: “En aquesta situació, mantenir la concentració al 110% és el més important i alhora més difícil. D’una banda valores que pots anar més de pressa però, també tens en compte que guanyar els segons que milloraràs prenent riscos, no et serviran per a avançar posicions. Quant al recorregut del ral·li, l’opinió de Vinyes no deixava lloc al dubte: “És un ral·li bestial però, molt maco alhora. Ara mateix et puc dir que estic una mica fart de tantes roderes, algunes tan profundes que si entres és molt complicat seguir per la pista”.

Etapa 2. La situació no varia. Acabar sense errors era l’objectiu i l’hem aconseguit

El desenllaç de la segona etapa va ser molt semblant a la del dia anterior. La regularitat va marcar l’actuació de Vinyes-Mercader en una jornada que, si tenim en compte el nombre d’abandons que es van produir per sortides de pista, va ser la més dura del ral·li. Van completar les cinc especials que van competir, l’especial 12 va ser neutralitzada per l’accident d’una participant, i finalment van poder entrar el Suzuki Swift R4lly al parc tancat final confirmant una segona posició en la categoria ERCopen, que comporta conseqüències molt positives a la provisional del certamen.

En finalitzar el Ral·li de Polònia, per segon any consecutiu, Vinyes ens comentava: “Estem molt satisfets d’haver aconseguit el nostre objectiu en una situació a vegades difícil d’assimilar. El Swift ha funcionat de manera impecable i hem pogut mantenir el ritme que ens ha convingut en tot moment. En la pròxim cita, Liepaja, l’equip Suzuki Ibèrica no participarà i per tant ens reservarem per als dos ral·lis que queden del calendari, ara mateix, i que són sobre asfalt (Roma-Itàlia i Barum-Rep.Txeca)”.

Així doncs, l’equip Suzuki Ibèrica tornarà a competir en el Ral·li di Roma Capitale, sisena cita del Campionat d’Europa de l’especialitat, que es disputarà en carreteres d’asfalt italianes, en concret, pròximes a la localitat de Fuggi. Precisament aquesta localitat, serà el centre neuràlgic de la prova.