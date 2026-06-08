Joan Vinyes-Jordi Mercader pateixen amb la pols al Rallye de Tierra Reino de Leon (CERT)

En un ral.li marcat pel terreny trencat i la pols, Joan Vinyes i Jordi Mercader van haver de fer front a unes condicions molt difícils al Rallye de Tierra Reino de León, segona prova de la temporada al volant del Citroën C3 Rallycar. La vuitena posició final de la prova va suposar un resultat lluny de les expectatives que l’equip tenia abans de començar.
A la jornada prèvia a la celebració del ral.li, Vinyes-Mercader varen començar a mostrar que eren un dels equips més ràpids de la nodrida participació d’equips amb vehicles rally2, els més competitius del panorama estatal de ral·lis. Aquesta condició es va refermar en el tram de qualificació, en el qual varen obtenir el segon millor temps, la qual cosa els va permetre escollir una immillorable posició en l’ordre de sortida dels trams.
Amb set trams cronometrats per davant, la jornada de dissabte va començar molt bé pels interessos de Vinyes-Mercader, que amb el Citroën C3 Rally2 de R-Technology, van marcar el tercer millor registre en els dos primers trams del dia, i el més important, amb un marge molt reduït envers els qui el precedien.
Tot es va tòrcer en el tercer tram com explicava Joan Vinyes en finalitzar el traçat. “Un equip participant dels que ens precedia havia punxat una roda. Després de canviar-la es va reincorporar al tram a pocs metres per davant nostre. La pols que feia ens va obligar a reduir el ritme i vaig haver de parar en tres ocasions, perquè no tenia visibilitat més enllà d’uns metres. Vàrem perdre molt de temps i, a més, ens va desconcentrar molt. No hi podíem fer més i vàrem fer tot el possible en aquelles condicions tan adverses.”
Vinyes-Mercader, varen tornar a agafar el ritme en el quart tram i de nou varen ser dels més ràpids. La mala sort, però es va tornar a presentar, aquesta vegada amb una doble punxada en el cinquè tram. Aquesta suma de situacions va fer que en el penúltim tram, Vinyes tingués una petita sortida que només li van costar uns segons tot i mantenir-se en el grup dels més ràpids. En el setè i darrer tram del dia, Vinyes-Mercader varen complir el tràmit i van mantenir un bon ritme. El temps perdut en el tercer tram va ser una llosa impossible de recuperar i es van haver de conformar amb la vuitena posició del ral.li. Així i tot, Vinyes es mostrava satisfet a la meta, “hem set un dels equips més ràpids en condicions normals”.
Classificació final Rallye de Tierra Reino de Leon
|1r
|Max Smart
|Alejandro López
|Skoda Fabia
|1:03:23.700
|2n
|Juan C. Quintana
|Jonathan Hernández
|Skoda Fabia
|a 13.100
|3r
|Igor Bulansev
|Maksim Beliukov
|Toyota GR Yaris
|a 24.200
|8è
|Joan Vinyes
|Jordi Mercader
|Citroën C3
|a 01:48:000
Resultats parcials
|TCC
|TC1
|TC2
|TC3
|TC4
|TC5
|TC6
|TC7
|Final
|2n
|3r
|3r
|15è
|3r
|9è
|7è
|6è
|8è