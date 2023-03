Joan Vinyes – Jordi Mercader li prenen el pols al seu Hyundai i20 Rally2

El pilot Joan Vinyes (dreta) amb el copilot Jordi Mercader i el seu Hyundai (FotoEsport)

La Copa d’Espanya de Ral·lis de terra – Rallycar s’iniciarà el pròxim cap de setmana (dies 24 i 25 de març) amb la localitat gallega d’Ordes (A Corunya) com a centre neuràlgic de la competició. El Ral·li Terra da Auga 2023, prova organitzada per l’Agrupació Esportiva Nord-oest Motor, serà el punt de partida per a Joan Vinyes – Jordi Mercader en una especialitat i en un certamen on van ser protagonistes en la segona part de la dècada dels 2000.

En la present edició del CERT – Rallycar, Vinyes pilotarà un Hyundai Rally2 preparat a les instal·lacions de Rallycar. L’objectiu? Segons Vinyes: “Recuperar les millors sensacions de fa unes temporades i estar entre els millors en cadascuna de les proves en les quals competim”.





Per a començar, jornada de test en terres gallegues

En opinió de Joan Vinyes: “Abans d’iniciar un ral·li amb una mecànica que no coneixes, si hi ha la possibilitat, fer una jornada de test és pràcticament ineludible. Tan sols per a situar-te al volant, en aquest cas un Hyundai Rally2, començar a conèixer algunes de les sensacions que transmet el cotxe i fer els primers quilòmetres encara que sigui a un ritme inferior al normal, és vital per a començar el ral·li amb molta més confiança. Som conscients que el treball està gairebé tot per fer, però l’inici ha estat molt positiu i marca una mica el camí a seguir. Estic molt content, el nou Hyundai va de cine i a més és dòcil de pilotar”.





El Rally da Agua 2023 amb un traçat de 111,40 km de velocitat

Els organitzadors del Ral·li dona Auga 2023, han preparat un traçat, en aparença exigent, per a estrenar la present temporada. La prova es disputarà durant la jornada del dissabte (dia 25), és a dir, una sola etapa en la qual tindran cabuda 4 seccions.

En les dues seccions matinals es disputaran els trams A (14,47 km) i B (11,01 km). Mentre que en les seccions que tancaran el ral·li, l’atenció estarà centrada en les especials C (14,89 km) i D (15,33 km).

En total el recorregut del ral·li és de 242,76 km, dels quals 111,40 es disputaran contra el crono.

Com és habitual en els ral·lis del CERT – Rallycar, el recorregut no es coneix fins als moments previs a l’inici de l’única passada de reconeixement que els pilots poden donar al traçat, amb cotxe de carrer.

A Ordes, aquesta passada de reconeixement es farà entre les 7.45 i 13.00 hores del divendres (dia 24).





El tram de qualificació, “primer punt calent” del ral·li

La segona part de la jornada prèvia a l’inici de la competició, deixarà via lliure als pilots perquè es puguin situar al volant de les mecàniques amb les quals disputaran el ral·li.

A partir de les 14.00 hores podran iniciar la “Free-Practice”, podran superar l’especial, a doble passada, en la qual minuts més tard es jugaran poder triar un lloc privilegiat en l’ordre de sortida. En concret, el tram de qualificació es correrà entre les 14.45 i 15.30 hores.

Per al pilot del team Rallycar: “Estar entre els millors en el tram de qualificació pot ser decisiu. Poder triar la posició de sortida en les proves de terra és molt important”.

La jornada de divendres finalitzarà amb la tradicional cerimònia de sortida que, en aquesta ocasió, es farà en l’Albereda d’Ordes a partir de les 20.30 hores de l’esmentat divendres.

A les 8.15 hores del dissabte (dia 25) es donarà la sortida al primer participant des del Parc d’Assistència (Ordes).