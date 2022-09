Joan Vinyes-Jordi Mercader i Suzuki Ibérica tornen a Oviedo després de dos anys d’absència

La penúltima prova de l’agenda de l’equip Suzuki Ibèrica és el 59 Ral·li Princesa d’Astúries, raó per la qual Joan Vinyes – Jordi Mercader es desplaçaran al Principat d’Astúries per a disputar, al volant del Suzuki Swift R4lly S, la prova vàlida per al FIA European Ral·li Trophy, Super Campionat d’Espanya de Ral·lis (SCRA) i diverses copes monomarca espanyoles.

El duet Vinyes – Mercader afronta la prova Automòbil Club d’Astúries amb l’objectiu de passar pàgina de manera definitiva a la mala sort que van tenir a Ferrol i pensant que l’última vegada que van competir en les carreteres asturianes van aconseguir situar-se en la tercera posició de la classificació absoluta.

Segons el pilot de Suzuki, en aquesta ocasió finalitzar en el podi no serà fàcil: “Estem en la recta final de supercampionat d’Espanya de Ral·lis i hi ha molts equips amb mecàniques R5 que s’estan jugant el títol. Intentar sorprendre’ls em sembla molt complicat”.

En el Princesa de Asturias 2022 s’intercalen especials conegudes amb algunes novetats

En la prova asturiana, els pilots tindran dues jornades per a completar els reconeixements de les especials, en concret del dimecres (dia 7) de les 11.00 a les 21.30 hores i el dijous (dia 8) entre les 8.00 i les 18.00 hores. La cerimònia de sortida, a partir de les 20.30 hores, serà l’única activitat d’aquesta primera jornada, que duran a terme amb el Swift de competició.

“En ser una prova vàlida per a un trofeu FIA, en principi, només es poden fer dues passades per especial en els reconeixements. No obstant, al final s’ha modificat el reglament particular de la cursa i ens deixaran fer tres passades per especial. Al meu entendre és una mesura encertada”. En opinió de Vinyes, el marge horari és ampli i el canvi es pot fer sense problema.

Durant la matinal del divendres (dia 9) l’activitat es traslladarà a Morcín. Especial cronometrada de 4,32 km

En primer lloc, iniciaran l’activitat els pilots prioritaris. Serà a partir de les 8.30 hores quan disputaran els entrenaments lliures (2 passades), a continuació (9.30 hores) el tram de qualificació (TCC). Mentre, es farà la cerimònia d’elecció de l’ordre de sortida per part dels pilots amb prioritat, els participants restants tindran l’ocasió, els que ho desitgin, de disputar el shakedown en l’escenari de la zona de Morcín.

Els inscrits al Princesa de Asturias 2022 hauran de superar un total de 491,22 km, dels quals 152,96 km, seran de velocitat, distribuïts en 12 especials cronometrades.

La primera etapa: amb especials conegudes, però amb variacions importants en alguna d’elles

Les cronometrades: Bimenes (10,65 km), Nava (15,49 km), y Sariego (13,88 km), seran els escenaris als quals hauran d’acudir els aficionats que vulguin seguir en directe les evolucions dels participants del Princesa 2022. Les especials, inicial i final, són pràcticament recorreguts en els quals Vinyes-Mercader, no han competit en cap edició. La de Nava és molt semblant a la d’anteriors anys encara que amb unes certes modificacions en la sortida. Cal comentar que aquest bucle de 3 especials es disputarà dues vegades, la segona passada parcialment amb llum natural.

Gijón, l’especial a descobrir en la segona etapa

Gijón (12,06 km), Llanera (15,95 km) y Oviedo (8,45 km), formaran el bucle decisiu del ral·li asturià (a disputar dues vegades). Gijón, una especial molt complicada amb múltiples encreuaments, serà la gran novetat d’enguany. Les restants que es disputaran el dissabte, mantenen bona part del seu traçat habitual. És a dir, la d’Oviedo acabarà dins de la capital asturiana en una zona que està urbanitzada, però sense construir.

Vinyes: “dos anys sense disputar un ral·li no és començar de zero, però gairebé”

Els ral·lis en terres asturianes sempre són una festa del motor, així ho comenta Joan Vinyes: “Sens dubte, hi ha molts espectadors en les especials, als parcs d’assistència i en els diferents esdeveniments que s’organitzen aprofitant la presència dels pilots del S-CER. Aprofiten qualsevol ocasió per a animar-te i fer-te algun comentari sobre el pas per un lloc concret. En fi, un plaer competir de nou al Principat d’Astúries”.

Quant a la competició, el pilot de Suzuki Ibèrica té assumit que hi haurà moltes novetats en el traçat: “Fa molt temps que no competim en la prova de l’Automòbil Club asturià, les referències que m’han arribat és que el recorregut és una barreja d’especials conegudes amb altres amb variacions parcials i, fins i tot, alguna que no s’ha disputat en cap de les edicions anteriors”.

La plaça de los Ferroviarios d’Oviedo es manté com a ubicació del podi on se celebraran les cerimònies de sortida i lliurament de premis del Princesa de Asturias 2022. De la mateixa manera, el parc de la Manjoya (a 5 km del centre de la capital asturiana) es manté com la zona en què s’instal·larà la logística dels equips. Les instal·lacions del Palau d’Exposicions i Congressos de la Ciutat d’Oviedo, serà el punt de trobada de tots els apartats burocràtics de la prova.

La sortida de la primera etapa es donarà des del parc d’assistència (La Manjoya), a partir de les 13.30 hores del divendres (dia 9), l’arribada del primer equip en la mateixa ubicació està prevista a les 21.53 hores del mateix divendres.

La segona etapa començarà a les 9.00 hores del dissabte (dia 10), també des del parc d’assistència, mentre que el final del 59 Ral·li Princesa de Asturias, serà en la plaça de los Ferroviarios d’Oviedo a partir de les 16.45 hores del mateix dia.