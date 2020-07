Joan Vinyes-Jaume Font, entre el més ràpids a la pista de Navarra

Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 Cup – Baporo Motorsport) van saldar la seva participació en la primera cita del Campionat d’Espanya de Resistència (CER), amb el triomf en la categoria C2 (2a posició en la classificació absoluta),a la segona carrera, mentre a la inicial van haver d’abandonar per un problema mecànic en el Porsche GT3 Cup, en concret el trencament de l’embragatge.

Ha estat un cap de setmana amb molta calor en l’escenari del meeting. Temperatures que en alguns moments van superar els 33°, van complicar el treball dels equips. Els pilots i les mecàniques van patir molt a la pista.

Excel·lents cronos en els entrenaments.

Les mànigues d’entrenaments lliures (2 mànegues de 50’) i les oficials (15’ per a cada pilot), van tenir un desenllaç plàcid per al tàndem del Porsche amb dorsal 105.

En els lliures l’objectiu va ser recuperar sensacions al volant del vehicle de la marca de Stuttgart, en un circuit, en el qual Vinyes feia dos anys que no competia i a més, mai ho havia fet amb la mecànica esmentada. Com és habitual, també van aprofitar aquestes sèries per a rodar peces de recanvi que posteriorment podrien muntar-se durant les mànigues decisives del meeting.

Precisament en l’inici de la lluita contra el crono els resultats van ser esperançadors. Vinyes va aconseguir el millor crono (1’41”7), de la categoria C2 (3o absolut), en la seva mànega. El seu company va fer el mateix en la que va disputar (1’41”9), amb el que es van assegurar una excel·lent posició de sortida en totes dues carreres.

Joan es mostrava molt satisfet en finalitzar aquestes mànegues d’entrenaments, encara que el seu pensament estava en les carreres, així ho comentava: “Fins al moment tot ha sortit segons el que havíem previst, ens falta confirmar en carrera l’extraordinari inici del meeting. Sortim de la 2a línia de graella, l’objectiu serà estar darrere dels GTs “grossos” i aprofitar les nostres opcions”.

Cara i creu a la primera carrera.

En aquesta carrera inicial no va ser possible. La fulgurant sortida de Font el va situar en segona plaça, però just darrere del líder. Després de diversos intents el va superar i es va escapar del seu rival. Tot semblava indicar que acabaria el seu relleu i cediria el volant del Porsche a VInyes com a líder destacat, però … La realitat va ser molt diferent i a la vegada dura, per a Vinyes-Font.

Una pèrdua de líquid sobre les rodes posteriors va provocar una espectacular virolla, sense cap toc, però amb l’evidència que alguna cosa s’havia trencat i era impossible continuar. Els tècnics de Baporo Motorsport, després d’examinar les entranyes del Porsche, van confirmar que l’embragatge s’havia trencat. La part positiva era que l’avaria tenia solució en el mateix circuit.

A la segona carrera, va tornar la normalitat i el podi final.

Després de la gran feina dels tècnics de Baporo Motorsport, van treballar fins a la mitjanit del dissabte, Vinyes va poder prendre la sortida en la segona cursa amb el Porsche en perfectes condicions. El pilot andorrà va fer una gran sortida, abans del tercer revolt del traçat de Los Arcos, ja estava situat al capdavant de la carrera. L’obligat pas pel pit-lane es va fer sense problemes i al final van poder confirmar el primer podi de la temporada.

Vinyes, molt content amb el desenllaç d’aquesta carrera, agraïa el treball de l’equip: “Per fi hem pogut competir aquesta temporada. He gaudit molt en la pista. Un triomf aconseguit gràcies a l’esforç de l’equip durant la tarda-nit passada”.

Una vegada superat el repte inicial de Navarra, Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche GT3 Cup – Baporo Motorsport) començaran a treballar pensant en la segona cita del CER 2020. L’escenari serà el circuit de València.