Joan Vinyes – Jaume Font compleixen amb el seu objectiu a Montmeló

En el meeting del GT Cup Open Europe disputat al Circuit de Barcelona – Catalunya, Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche 992 GT3 Cup), van aconseguir estar en el podi al final de la categoria AM, en les dues carreres disputades. En la primera van assolir un treballat triomf de la seva categoria a part de travessar la línia d’arribada en el 4t lloc absolut.

La segona carrera va estar marcada per la presència del cotxe de seguretat (SC). Va estar uns 20 minuts en pista, en conseqüència les posicions finals pràcticament van ser inamovibles al llarg de segon relleu. Vinyes-Font van ocupar la 2a posició (6è lloc absolut), d’aquesta carrera que va tancar el meeting.

La meteorologia va estar del costat dels participants. Al contrari que a Monza, a Montmeló es va mantenir sempre l’asfalt sec i un ambient agradable per a tots els aficionats que van assistir a l’esmentat traçat.

Entrenaments lliures (dues mànegues de 45’). El retorn a un escenari molt conegut per a Vinyes-Font

Va ser la primera presa de contacte amb la pista catalana. Els pilots de l’equip Baporo Motorsport es van limitar a rodar, els seus millors cronos no van baixar d’1’51”, comprovant que tot estigués en ordre, per a quan arribessin els moments exigents del cap de setmana.

Vinyes va acabar la jornada amb bon feeling: “Ha estat una primera jornada tranquil·la. En els lliures sempre s’aprofita per a preparar material que pugui ser necessari en les carreres. A més hem recordat in-situ un traçat sempre complicat, amb una chicane difícil de superar. Primer dia molt positiu”.

Primera jornada (dissabte dia 15), protagonisme per a Jaume Font

A Barcelona va ser Jaume Font qui va exercir de pilot 1 i en conseqüència es va situar al volant del Porsche 992 GT3 Cup, per a disputar els primers entrenaments oficials del meeting.

Font en la seva 7a volta (de les 9 que va completar), va aconseguir aturar el crono en 1’49”094, un excel·lent temps que el va situar en la 2a plaça de la classificació absoluta, és a dir en la primera línia de la graella de la carrera inicial.

A la carrera 1, Vinyes-Font guanyen entre els AM

La dupla de Baporo Motorsport es va mantenir durant les 24 primeres voltes (de les 26 totals), en la tercera posició del grup de participants. En la penúltima volta, Vinyes no va poder evitar que el Porsche, de la categoria PRO, pilotat per Dirk Schouten el superés. Amb tot, el triomf entre els AM no es va escapar.

Al final Vinyes no estava del tot satisfet de com va transcórrer la prova: “Al matí, Jaume, va fer un tiempazo en la classificatòria. No obstant això, en carrera no vaig estar del tot còmode al volant del Porsche. Malgrat tot, el triomf de la nostra categoria és un bon resultat de cara a les aspiracions del Jaume d’aconseguir la 2a posició en el campionat“.

Classificacions

Qualifying 1: 1. Alex Fotana, 1’47”677, 2. Jaume Font, 1’49”094, 3. Jan Lauryssen, 1’49”181, 4. Bashar Mardini, 1’49”750, 5. Lucas Valkre, 1’50”283.

Race 1: 1. Alex Fontana, 51’19”671, 2. Jan Lauryssen, 11”851, 3. Valkre-Schouten, a 47”996, 4. Font-Vinyes, a 50”884. 5. Perian-Tincescu, a 1’53”211.

El diumenge (dia 16), el SC marca el desenllaç de la carrera

En aquesta segona mànega d’entrenaments oficials, va ser Joan Vinyes el que es va posar al volant del Porsche de l’equip Baporo Motorsport. En general, es van rebaixar els temps de la mànega del dia anterior. Així doncs, el pilot de Suzuki, amb un crono de 1’48”939, va ocupar la quarta plaça de la classificació absoluta, a part de ser el millor crono de l’AM.

En la segona carrera, també programada a 50’, es va produir una sortida de pista d’un participant que va provocar que el cotxe de seguretat es situés al davant del grup de participants. La presència del SC en pista es va allargar durant tot el segon relleu, per tant, tots els participants van travessar la meta amb diferències mínimes.

Vinyes va comentar d’aquesta manera el succeït: “Quan la majoria d’equips havien fet el canvi de pilot, un dels cotxes es va sortir a final de la recta de meta. Va sortir el SC i ja no es va apartar fins al final. Jaume va donar poc més d’una volta sense el SC a pista. En fi, el resultat d’aquesta carrera hauria canviat molt si s’hagués disputat amb normalitat. De totes maneres, Jaume, ha aconseguit l’objectiu que perseguia, és a dir que marxem de Montmeló satisfets amb el treball fet”.

Classificacions

Qualifying 2: 1. Alex Fotana, 1’47”391, 2. Ch.Zochling, 1’47”945, 3. Dirk Shouten, 1’48”351, 4. Joan Vinyes, 1’48”939, 5. Jan Lauryssen, 1’49”594.

Race 2: 1. Mardini-Zochling, 51’11”726, 2. Alex Fontana, 0”356, 3. Nicolas Vandierendonck, 1”745, 4. Jan Lauryssen, a 3”232, 5. Pisani-Zanini, a 3”655, 7. Font-Vinyes a 5”989.



Una vegada finalitzada la temporada de circuits, Vinyes se centrarà en el Ral·li Catalunya – Costa Daurada que aquesta temporada és vàlid per a l’ERC. El pilot de Suzuki sortirà a competir amb l’objectiu d’aconseguir el títol del ERCOpen.