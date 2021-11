Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S), acomiadaran l’ERC 2021 en Gran Canària

Les instal·lacions de l’Estadi de Gran Canària seran centre neuràlgic del 45 Ral·li Illes Canàries, prova que tancarà el Campionat d’Europa de l’especialitat (ERC), a més de ser vàlida per a el SuperCampionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER) i de diversos certàmens de les Illes Afortunades.

L’equip Suzuki Ibèrica acudirà a la cita amb el clar objectiu de confirmar les excel·lents prestacions que han demostrat en el seu debut en l’ERC2. Les duples de l’equip, Pardo-Pérez i Vinyes-Mercader, estan decidits a fer un últim esforç per confirmar el títol (Pardo-Pérez) i per trobar un lloc en el podi final del campionat, en el cas de Vinyes-Mercader.

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S #24), el podi continua sent l’objectiu

Després del lapsus de la cita hongaresa, Vinyes i Mercader continuen ferms en el seu propòsit de disputar fins al final i remuntar fins a la tercera plaça de la classificació final del campionat. Amb tota seguretat, la lluita serà molt renyida entre els tres equips que encara tenen opcions per ocupar el tercer. A part de Vinyes, el polonès Polonsky Dariusz i el francès Victor Cartier.

Classificació provisional de l’ERC2, abans de la cita canària

Javier Pardo, 159 punts, 2. Dimitry Feofanov, 144 p., 3. Polonsky Dariusz, 115p., 4. Joan Vinyes, 114 p., 5. Victor Cartier, 111 p.

El Comitè organitzador del Canàries 2021, va prendre la decisió de mantenir el traçat de les últimes edicions, amb dos bucles de 4 especials, a superar en dues ocasions. En el decurs de la primera etapa, els participants hauran de superar un bucle que discorrerà pel centre i est de l’illa, acabant amb un tram urbà d’1,53 km, pels carrers de Las Palmas.

A la segona etapa, les conegudes cronometrades del nord de l’illa seran l’escenari a superar pels equips que segueixin en competició. Un total de 568,33 km, dels quals 197,27 km seran de velocitat, repartits en 17 especials (9 diferents), és el traçat que hauran de superar els equips participants en el segon any consecutiu que el Canàries es disputa el mes de novembre. Segons es va confirmar en la presentació de la prova 2021, la pròxima temporada el ral·li de les illes afortunades tornarà a les seves dates habituals, durant la primera quinzena del mes de maig.

Les dues passades de reconeixement, menys denses, però concentració al màxim

Els pilots de l’equip Suzuki Ibèrica, afrontaran les dues passada de reconeixement sense la tensió que provoca descobrir un traçat nou, però hauran de mantenir la mateixa concentració per anotar els canvis tant en unes especials conegudes, però que poden amagar sorpreses. Aquests reconeixements es realitzaran el dimecres (dia 17, entre les 7.30 hores i 20.30 hores) i el dijous (dia 18, entre les 7.30 hores i les 14.00 hores).

El mateix dijous podran situar-se al volant del Swift R4lly S, per participar en la free-practice, entre les 12,15 i les 14.15 hores, i al tram de qualificació a partir de les 15.00 hores. A partir d’aquest instant els pilots estaran en la zona de podi atenent diversos actes publicitaris fins a les 20.30 hores en què es farà la cerimònia de sortida en el Pavelló Gran Canària Arena, amb les graderies plenes d’aficionats.

Tres novetats en l’àmbit organitzatiu es posaran en marxa enguany

Cal destacar que, segons es va fer públic en la presentació del 45 Ral·li Canàries, hi haurà novetats en el que fa referència a la part organitzativa del ral·li. En concret seran tres.

En primer lloc esmentar que s’habilitarà una zona (600 metres sense accés al públic) per escalfar pneumàtics abans de la SS9, és a dir l’especial urbana que es disputarà pels carrers de Las Palmas. El Ral·li Canàries vol fer un pas cap al futur amb la posada en marxa del carnet de ruta electrònic. Sense cap dubte l’experiència de la passada temporada resultarà decisiva. I en tercer lloc, potser, la més complicada d’implementar. La FIA vol que no hi hagi aficionats per les cronometrades 30’ abans del pas del primer vehicle.

Per als pilots #24 de l’equip Suzuki Ibèrica, la prova canària és una de les cites habituals de cada temporada. Vinyes ens fa el següent comentari sobre aquest tema: “És cert a Gran Canària, hem viscut experiències de tota mena. És un ral·li molt variat i que no és fàcil d’adaptar-se. Malgrat tenir una llarga experiència en aquestes cronometrades, als canvis de temperatura de l’illa…, Sempre hi ha algun detall que et pot sorprendre”.

Nosaltres seguirem el timing usual, farem uns reconeixements amb la màxima concentració, en la free-practice, serà el moment de donar l’últim toc a la mecànica del Swift R4lly i a partir d’aquest instant, serà el moment de competir amb l’objectiu d’aconseguir un bon resultat per agrair d’aquesta manera el treball de l’equip. Farem el que depengui de nosaltres per aconseguir aquest objectiu.

El divendres (dia 19 a partir de les 9.30 hores) arribarà el moment de la veritat, amb la sortida del primer participant des del podi situat en el pàrquing de l’Estadi de Gran Canària. Serà la sortida de la primera etapa que finalitzarà a partir de les 19.04 hores al parc tancat (Estadi Gran Canària).

Entre les 9.00 hores i les 16.51 hores del dissabte (dia 20) es disputarà la segona etapa que finalitzarà amb la cerimònia de lliurament de premis que es durà a terme en les instal·lacions del Gran Canària Arena.