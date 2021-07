Joan Vinyes i Jordi Mercader correran el Ral·li Osona 2021

Arriba el primer cap de setmana de juliol (dies 2 i 3) i, els equips que tenen com un dels objectius de la temporada el Campionat de Catalunya de Ral·lis (CCR), rendiran la seva visita anual a les carreteres de comarca d’Osona per a disputar una altra edició, aquesta temporada la 52a, del ral·li del mateix nom.

A part dels quals disputen el català de l’especialitat, també hi ha equips que van a la cita amb un altre propòsit. En aquest apartat cal anotar a Joan Vinyes i Jordi Mercader, que al volant d’un Seat Eivissa Kit Car, no sols retrocediran 25 anys en la història dels ral·lis sinó que a més intentaran mantenir el millor ritme de competició, sobretot, pensant en el futur pròxim pilotant la seva mecànica habitual en el 2021, el Suzuki Swift R4lly S.

Les instal·lacions del Karting Osona nucli del ral·li

En concret l’aparcament del circuit l’Escuderia Osona acollirà als vehicles d’assistència dels diferents participants. També es realitzaran en la mateixa instal·lació les cerimònies de sortida i lliurament de trofeus, verificacions i en general totes les accions administratives que comporta una prova d’aquestes característiques.

Un Osona 2021 sense novetats quant al traçat

El bucle a superar en les seccions inicials (dissabte dia 3), és molt conegut tant per la majoria de participants com pels aficionats, són: La Trona (11,655 km), La Costa dels Gats (6,594 km) i El Cobert (10,553 km). Comentar que l’especial menys habitual en aquest bucle inicial és el Cobert, potser, més coneguda per ser els primers quilòmetres d’Alpens-Les Lloses. En aquestes primeres seccions, les especials cronometrades esmentades es disputaran dues vegades cadascuna.

En la continuació (el mateix dissabte dia 3) les cronometrades que es disputaran, també dues vegades cadascuna, seran: La Vola (8,648 km), Fontfreda (8,633 km) i Coll de Mansa (5,245 km).

El recorregut previst pels membres de l’Escuderia Osona té un total de 513,014 km, dels quals el 20,01%, 102,656 km, seran cronometrats. Durant el ral·li es disputaran 12 especials (6 diferents) repartides en quatre seccions.

Per a Joan Vinyes disputar el Ral·li Osona té connotacions ben diferents dels ral·lis que disputa durant la temporada, així ho comentava: És ben cert que, en aquesta ocasió, l’Osona és l’opció perfecta per a mantenir intacta la tensió de la competició entre les dues primeres proves de l’europeu del calendari de l’equip Suzuki Ibèrica. Vam estar corrent fa unes setmanes a Polònia i l’últim cap de setmana d’aquest mes de juliol estarem en el Ral·li de Roma. No hi ha dubte que l’Osona escurçarà l’espera de la prova italiana un fet positiu per a començar més endollats, si és que això és possible, la prova italiana.

Un altre detall que, amb tota seguretat, cridarà l’atenció serà la presència del Seat Ibiza Kit Car al parc tancat inicial de la prova de l’Escuderia Osona, Vinyes ens comentava: Aquesta és sens dubte una il·lusió meva, és un vehicle amb el qual vaig gaudir molt fa més de 20 anys en proves dels campionats d’Espanya. Així doncs, recordar vells temps sempre motiva i per a córrer un ral·li sense la pressió d’estar mirant el crono, és indiferent amb quina mecànica surtis a les especials. Quan em posi el cas i em situï al volant de l’Ibiza no sé què pot passar.

De moment és tota una incògnita, els pilots de l’equip Suzuki Ibèrica, començaran a ensenyar les seves cartes a partir de les 9, 01 hores del dissabte (dia 3). El ral·li té prevista la seva finalització a mitjanit del mateix dissabte amb el lliurament de trofeus que se celebrarà en el podi del Karting Osona. Destacar el parc tancat de 2 hores (entre les 16,00 i les 18.00 hores), que enllaçarà la disputa dels dos bucles del Ral·li Osona 2021.