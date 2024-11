Joan Vinyes i Jordi Mercader abandonen per avaria al Rallye Rías Altas Histórico 2024 amb 3 trams guanyats

El vehicle de Vinyes-Mercader a terres gallegues (FotoEsport)

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600 Baporo Motorsport) van ser un dels principals atractius de l’últim ral·li del Campionat d’Espanya de vehicles històrics que es va disputar aquest cap de setmana a Galícia, dins del marc del Rallye Rías Altas Histórico. Una prova de gran ressò a terres gallegues i que va tenir el centre neuràlgic a la plaça Maria Pita d’A Coruña, on es van fer les verificacions i la cerimònia de sortida. La zona d’assistència estava ubicada a Betanzos i el ral.li va acabar de nou en el parc tancat de la cèntrica i popular plaça Maria Pita d’A Coruña.

En aquesta ocasió l’equip format per Vinyes-Mercader va prendre la sortida en la categoria RallyCar Festival amb el Suzuki Swift S1600 amb el qual havien aconseguit nombrosos èxits fa una dècada. Un vehicle que encara no s’emmarca dins de les categories d’històric, però que compta amb unes prestacions molt similars als vehicles actuals.

Sens dubte el protagonisme de l’equip a la prova ja s’havia fet evident molts dies abans de la cursa. Tota la promoció del ral.li, incloent-hi el pòster de la cursa, els documents oficials i nombroses marquesines distribuïdes per la capital gallega, lluïen la imatge del Suzuki groc de l’equip Vinyes Dabad, com a principal pol d’atracció per davant de la setantena d’equips participants en aquesta edició.

Vinyes-Mercader van mostrar molt aviat la seva rapidesa i van marcar el millor temps absolut en el primer tram del dia fent honor a la condició de favorits. Tot i això, en el recorregut d’enllaç, problemes amb els frens van provocar que no pogués prendre la sortida a la segona especial del dia. Després de passar per l’assistència per a reparar l’avaria, es van tornar a incorporar a la caravana del ral·li a l’etapa de la tarda. De nou van tornar a marcar el millor temps en el cinquè i sisè tram, abans que es tornessin a reproduir els problemes de frens que va obligar a l’equip a la retirada definitiva. Tot i la bona climatologia, l’exigència dels trams, 7 en total, va provocar l’abandonament de fins a 27 equips.