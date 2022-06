Joan Vinyes competirà en una pujada a Andorra després de prop de 30 anys de no fer-ho

Des de la Pujada a Fontaneda de l’any 1994, que va disputar al volant del BMW 528, els astres es van alinear perquè l’agenda de Joan Vinyes sempre estigués al complet quan es disputava una “pujada en costa” a Andorra i, per tant, fos del tot impossible poder participar a la Pujada Arinsal. Ha hagut d’esperar més o menys 30 anys per a poder aconseguir un objectiu que li feia molta il·lusió per diversos motius. Aquest cap de setmana ho farà realitat.

Sens dubte, el més important és poder participar en l’única pujada que es disputa actualment a Andorra, la Pujada a Arinsal i, en la qual, es recorda al seu pare, Joan Vinyes Casanovas, un dels pioners en l’època daurada de l’automobilisme andorrà.

A més cal recordar que Joan Vinyes, es va iniciar en el món del motor en aquesta disciplina i que a més de títols nacionals espanyols i regionals de Catalunya, va ser campió d’Europa de Grup N (1991) i subcampió d’Europa en dues ocasions (1993 i 1994). En el seu palmarès hi ha triomfs de nivell internacional tan rellevants com en la Pujada la Fito i en dues ocasions la Course de Côte del Mont Dore.

Vinyes emocionat davant la possibilitat de competir en Arinsal

“Inicialment, no em podia creure que el cap de setmana d’Arinsal el tingués lliure. La setmana anterior d’Arinsal, el compromís era en el Ral·li de Polònia vàlid per a l’europeu de ral·lis (ERC) i la següent en el circuit de Zandvoort en els Països Baixos. Sens dubte tres caps de setmana consecutius i al volant de tres mecàniques i tres especialitats diferents. Tot un repte! Però molt feliç de poder-lo afrontar”. Així comentava el pilot de Suzuki Ibèrica les sensacions que va tenir quan va comprovar que per una vegada els calendaris no coincidien.

L’objectiu serà, sobretot, gaudir de l’oportunitat d’estar en Arinsal

Queda clar que no serà un cap de setmana 100% de competició la que viurà Vinyes a Arinsal. “No hi ha dubte que aquest cap de setmana les classificacions les miraré per curiositat, per a saber qui ha guanyat i veure per quan em superen les mecàniques actuals.

Cada vegada que pujo al 528, me’n faig creus de com fa 30 anys podíem competir al nivell que ho fèiem en aquella època. Sens dubte, ara mateix em sembla increïble.

Estic convençut que el pròxim cap de setmana l’aspecte emocional serà el que més xalaré. Molts records vindran a la ment, competir envoltat amb amics de tota la vida és una oportunitat que cal gaudir al màxim”.

Així doncs, malgrat que ara mateix, Vinyes, no està del tot convençut que el BMW 528 aguanti les set pujades que proposa el programa horari, farà tot el que estigui a la seva mà per a allargar tot el possible la seva presència en la Pujada a Arinsal 2022.