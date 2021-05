Joan Vinyes comença la defensa del títol al Circuit de Navarra

El cap de setmana (dies 29 i 30 de maig), al Circuit de Navarra, es donarà inici al Campionat d’Espanya de Resistència (CER) d’Automobilisme de la present temporada. Joan Vinyes i Jaume Font no faltaran a la cita, compartint el volant del Porsche GT3 Cup preparat per Baporo Motorsport. Així doncs, el pilot andorrà actual campió del CER, inicia la defensa del títol en un escenari en el qual l’any passat va aconseguir el primer podi del certamen.

El test previ a l’inici del CER 2021 es va celebrar sense contratemps. Després de gairebé mig any sense situar-se en el backet del Porsche, tant Font com Vinyes van tenir l’oportunitat de recordar sensacions, fa aproximadament quinze dies, en el mateix escenari en el qual es disputarà el primer meeting del CER 2021. Una vegada completada aquesta jornada de test, Vinyes es va mostrar optimista de cara aquest inici de temporada: “Tot ha anat molt bé, les prestacions del Porsche excel·lents i nosaltres hem recuperat el feeling de l’anterior temporada. Sens dubte, tot llest per a començar la lluita en els circuits”.

El programa previst per als GT, a Los Arcos, tindrà dues parts ben diferenciades. Durant el dissabte (dia 29), els equips se centraran en les mànegues d’entrenaments. En primer lloc el lliures (dos mànegues de 50’ cadascuna), i a continuació els oficials (1 mànega per a cada pilot de 20’). D’aquesta manera, els pilots finalitzaran aquesta primera jornada sabent com la seva posició en la graella de sortida.

Ell diumenge (dia 30), serà la jornada reservada a les carreres. Les dues competicions previstes estaran programades a 48’ + una volta. Els primers vencedors de cadascuna d’elles conformaran els primers podis de la temporada.

Vinyes, amb ganes de començar una temporada amb cinc meetings

Després de molt de temps sense competir amb el Porsche, Vinyes es mostra amb ganes de comprovar en quina situació estarà sí es confirma l’assistència de nous equips, alguns de més enllà de la frontera espanyola, en la graella de sortida. Aquestes eren les seves paraules: “És una situació habitual cada principi de temporada, encara que és cert que enguany, sembla que equips que tenen una certa dificultat a seguir un calendari al seu país vindran a competir en el CER. No sé, això es veurà el cap de setmana. Nosaltres estem preparats i amb ganes d’estar en la lluita per a travessar la línia d’arribada entre els millors”.

Tot sembla indicar, doncs, que les novetats estaran entre els rivals en els diferents escenaris que, per cert, es mantenen els de la temporada passada encara que en diferent ordre: “Aquest any no hi ha cap canvi, respecte al 2020, en els circuits en els quals disputarem els meeting. Estarem a Navarra, Motorland (Alcanyís), València, Jerez i Barcelona”. Són circuits en els quals hem competit moltes temporades i tots tenen les seves particularitats. A priori, a mi em sembla que serà molt dur físicament el cap de setmana a Motorland, a finals de juliol. La calor pot ser un “rival” important a batre”.

Així doncs amb el meeting de Navarra confirmat, Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 – Baporo Motosport) iniciaran la seva primera carrera del CER 2021, a les 9.30 hores del diumenge (dia 30). Tancaran la seva presència en el Circuit de Navarra, entre les 13.10 hores i les 14.05 hores del mateix diumenge, amb la disputa de la prova que tancarà la primera data del calendari del CER 2021.