Joan Verdú: “Treballem ara per a arribar en bona forma a finals d’agost, quan marxaré a Argentina”

Joan Verdú entrenant al gimnàs (FAE)

L’esquiador andorrà, Joan Verdú, ha començat la pretemporada. Com és habitual, treballa de la mà del preparador físic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Damià Costa, de menys a més. La intenció és arribar en un estat de forma òptim a la gran estada de pretemporada, que serà a Argentina a finals del pròxim mes d’agost.

A mitjan juliol hi haurà una primera estada d’una setmana i després a mitjan agost una altra, ambdues a Saas Fee (Àustria). Aquestes estades inicials serviran per a provar el nou material, amb el canvi de marca que tindrà aquesta nova temporada.

Verdú es troba molt motivat davant la nova campanya i, per això, fa front a la pretemporada amb moltes ganes, sabent que el treball es construeix mica en mica. De fet, tota la feina està planificada per a augmentar càrregues de treball a poc a poc, en la línia habitual de la preparació física de cada pretemporada.





Joan Verdú, esquiador: “Hem començat ja la pretemporada, molt motivat, en plena forma. Hem començat la preparació amb el Damià, de menys a més, com cada any. Molt progressiu, adaptant els treballs de força i una mica de potència, anant construint, amb diferents blocs, a nivell d’hipertròfia, amb cada cop més càrregues repartit en tot l’estiu per a arribar en bona forma a finals d’agost, que és quan marxaré a esquiar oficialment a Argentina. Anteriorment farem alguna estada als Alps, però la progressió física és de menys a més, amb moltes ganes, amb molt bon estat de forma i intentant construir una base molt sòlida per a tota la pretemporada que ens espera”.

“Estic motivadíssim amb el canvi de material, súper il·lusionat amb el nou projecte. Està tot l’equip molt motivat per a iniciar aquesta nova etapa. Tindrem una estructura amb tot el necessari per a continuar escalant”.

“Aquest any hi haurà molts pocs canvis en la preparació perquè ens ha funcionat les últimes temporades. El gran canvi és que anem a Argentina en compte de a Nova Zelanda, i aquest canvi d’aires també ens pot donar un plus, a nivell de pistes i de companys d’entrenament, i a partir d’aquí les bases sòlides que tenim treballar-les bé per a arribar el millor preparats possibles”.