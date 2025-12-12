Joan Verdú: “Tot està en ordre perquè pugui expressar-me al màxim”

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, està preparat per a la Copa del Món de Val d’Isère, a França, on ha estat entrenant després de tornar dels Estats Units a principis d’aquesta setmana. La cita serà aquest dissabte, 13 de desembre, a partir de les 9:30 hores. Avui divendres ha realitzat l’última sessió abans de la cursa. “Està tot en ordre perquè pugui expressar-me al màxim, donar gas com m’agrada en aquest tipus de pista, més exigent i amb més gel, i òbviament un résset del que ha passat a l’última carrera”, ha manifestat l’esquiador després de la sessió matinal.
El warm up d’avui ha servit per a posar a punt la maquinària de Verdú de cara a la cursa de dissabte. Tres baixades a la pista de warm up i una activació a la tarda deixen al corredor preparat per la quarta cita del calendari World Cup. “Considero que puc esquiar molt fort en aquesta pista i anirem a buscar les meves oportunitats”, ha assegurat Verdú.
18è a la general amb 37 punts
Joan Verdú arriba a aquesta quarta cita del calendari de la Copa del Món després d’haver estat 12è a Sölden el passat 26 d’octubre, 16è a Copper Mountain el passat 28 de novembre, i no poder puntuar a Beaver Creek en no finalitzar la segona mànega. En total, suma 37 punts de Copa del Món, amb la qual cosa es troba en la 18a posició de la general de gegant.
Joan Verdú, esquiador: “Després de tornar del Estats Units vam tenir un jet lag important, hem intentat descansar bé i adaptar-nos el més ràpid possible, hem pogut fer uns entrenaments aquesta setmana aquí a Val d’Isère, a una pista curta, però amb condicions molt similars al que ens trobarem en carrera, així que tot bé”.
“Per a mi demà és un dia molt important perquè com tots sabeu aquesta pista és molt especial per a mi. Sembla ser que la méteo serà boníssima, la méteo està molt ben preparada, així que tot en ordre perquè pugui expressar-me al màxim, donar gas com m’agrada en aquest tipus de pista, més exigent i amb més gel, i òbviament un résset del que ha passat a l’última carrera. Hi ha sempre coses bones a extreure tot i no haver acabat, així que a adaptar-se a les condicions i situacions actuals, que m’agradaria tenir un dorsal més baix per a poder anar a lluitar més amunt des de la primera mànega, però considero que puc esquiar molt fort en aquesta pista i anirem a buscar les meves oportunitats”.