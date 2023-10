Joan Verdú: “Nova Zelanda és una estada primordial”

Joan Verdú entrenant a Nova Zelanda (FAE)

L’estada a Nova Zelanda ja és passat per a l’equip de Joan Verdú, però la seva intensitat i qualitat ha servit per a situar a l’esquiador en el millor moment possible abans del debut de la Copa del Món a Sölden, el pròxim 29 d’octubre. Van ser cinc setmanes de feina que ara valoren, tant Verdú, com el seu entrenador, Juan Lago.

Joan Verdú considera que han estat “cinc setmanes amb molta qualitat d’entrenament”: “Hem tingut condicions boníssimes, hem fet una progressió en tres estacions diferents, de menys dificultat a més. Com que no esquio molt durant l’estiu a glaceres, realment fem tota la feina a Nova Zelanda, i és per aquest motiu que fem un bloc de progressió de menys a més, on cada cop em sento més còmode, per a acabar amb un bloc de màxima intensitat i a una pista molt llarga i difícil”.

L’estada ha estat encara més positiva pel nivell de competitivitat que també s’ha trobat l’equip, amb equips com el de Noruega de Copa del Món: “Hem tingut condicions molt bones de neu, i a més el fet de poder entrenar amb els noruecs, amb corredors tan bons i compartint el dia a dia amb ells, per a mi és una cosa súper important, i el que em fa tenir referències de crono, poder comparar material amb ells, poder debatre algunes coses tècniques… Li hem tret molt profit en aquest aspecte i fem un balanç molt positiu de Nova Zelanda”.

El període a l’hemisferi sud esdevé clau per a tota la temporada. “És una estada primordial”, assegura Verdú. “Hem centrat la nostra pretemporada en aquestes cinc setmanes. Hem fet moltíssim volum, hem fet totes les bases del treball que en anterioritat fèiem dividit en diferents estades. Ho hem concentrat tot en aquestes cinc setmanes, ja ho vam fer així la temporada passada i per mi va ser súper còmode, li vam treure molt profit i vam apostar un any per a fer-ho d’aquesta manera perquè creiem que em va molt bé”.

Ara queden dues estades més abans de Sölden -Saas Fee, del 7 al 12 d’octubre, i Pitztal, del 20 al 25 d’octubre-, molt més curtes, per als “últims detalls”, afirma Verdú. “Ara estem fent una setmana de preparació física aquí a casa i després marxem a Saas Fee una setmana, i més endavant a Pitztal, estació que està al costat de Sölden, per a fer ja els últims preparatius. Això serà la setmana precarrera perquè el dissabte noies, i el diumenge ataquem els nois”.

Pel que fa als aspectes més tècnics, l’entrenador Juan Lago també ha valorat l’estada a Nova Zelanda: “La valoració és molt positiva perquè hem fet un gran treball, amb una progressió de cinc setmanes de pista més fàcil a pista més difícil, de pista més curta a més llarga, i una progressió de pal curt a pal llarg, amb les diferents neus, de neu més normal sense tracte d’aigua, amb neu amb aigua més difícil i agressiva i la veritat és que hem pogut fer un treball molt complet i el Joan està molt motivat i crec que està molt preparat per a començar la temporada, i estic molt content”.

“Hem fet també una progressió en l’aspecte físic”, hi ha afegit el tècnic espanyol, que considera que el corredor està “molt ben preparat”. A més de l’aspecte físic, el tècnic ha viscut també una molt bona evolució: “Tècnicament hem treballat algunes coses que tenim pendents. Estem avançant molt de l’any passat a aquest any i crec que per a Sölden està molt preparat”.