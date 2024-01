Joan Verdú no serà a Adelboden per a estar bé a Schladming

L’andorrà, Joan Verdú, a Val d’Isère (Alexis Boichard / Agence Zoom)

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, esperarà una mica més per a tornar a la competició després de la seva última participació a la Copa del Món de gegant a Alta Badia. L’equip ha pres la decisió que no viatjarà a Adelboden, prova que es disputa aquest cap de setmana. Amb tot, Joan Verdú ha estat entrenant els últims dies a la pista Esparver de Soldeu El Tarter de Grandvalira per a continuar amb la preparació.

L’andorrà tornarà previsiblement a la cita de la Copa del Món d’Schladming (Àustria), el pròxim 23 de gener. La cita amb Adelboden estava massa a prop en el calendari per a arribar en les millors condicions després de l’ensurt amb el genoll i d’alguns problemes d’esquena. D’aquesta manera, l’equip prepararà amb tranquil·litat la cita austríaca del dia 23. El passat 18 de desembre, l’esquiador andorrà va sentir una molèstia després d’un mal gest al genoll dret unes portes abans de sortir-se del traçat de l’últim gegant de la Copa del Món, a Alta Badia.

Durant els dies que ha estat a Andorra, Verdú ha combinat el procés de recuperació amb diferents sessions físiques, de fisioteràpia i osteopatia, a més de sumar dies d’entrenament amb esquís a la pista Esparver de Soldeu El Tarter de Grandvalira. Avui dimecres, de fet, ha estat l’últim dia d’entrenament a casa abans de marxar a Àustria per a continuar la preparació, pensant en la cita d’Schladming del dia 23.