Joan Verdú és 15è a les Finals de la Copa del Món d’Andorra

Joan Verdú competint a Andorra 2023 (FAE)

L’esquiador, Joan Verdú, ha tancat la seva participació a la Copa del Món amb una molt bona carrera a la pista Avet de Soldeu, a Andorra, on s’ha disputat avui dissabte la cursa de gegant de les Finals del circuit mundial. L’andorrà ha estat 15è i ha rebut tota l’estima de l’afició andorrana, totalment entregada a l’esquiador.

Joan Verdú ha completat la cursa amb un crono de 2.22.99, a 3.35 del guanyador, el suís Marco Odermatt (2.19.64) que s’ha imposat amb més de dos segons de marge respecte al segon, el noruec Henrik Kristoffersen. A la primera mànega, Verdú acabava amb el 19è temps amb +3.17, mentre que a la segona ha aconseguit fer el 6è temps de mànega amb +0.31 davant dels millors esquiadors del món.





16 punts més; 100 en total; 19è del món

Amb la cursa d’avui dissabte, Verdú ha sumat altres 16 punts de Copa del Món que el deixen amb un total de 100 punts. L’esquiador andorrà tanca la Copa del Món en la 19a posició, en la seva primera temporada disputant totes les curses de la competició més prestigiosa de l’esquí.





“En el mur he sentit al públic”

El públic ha respost a la crida de suport a Joan Verdú i l’andorrà ha rebut tots els ànims des de la grada. Tant, que fins i tot ha assegurat que, en arribar al mur final, ha sentit els crits del públic que estava a la part final del circuit i a la graderia. “L’ambient ha sigut increïble… estic emocionat. Per a mi, estar aquí ja era un grandíssim objectiu i poder fer una segona mànega molt correcta com la que he fet és un orgull”.

L’andorrà se sentia feliç envoltat de tot Andorra: “La gent tan implicada, animant-me… m’han donat la força per a acabar una bona mànega”. Per a l’esquiador, el que s’ha viscut avui ha estat “molt especial”, de fet “el més especial de la meva carrera esportiva”.





“Tot això ajudarà a les futures generacions”

Verdú ha destacat la doble oportunitat que ha aprofitat Andorra per a donar-li un impuls a l’esport i a l’esquí andorrà. “Ha sigut una experiència increïble, no només per a mi, sinó per a tots. Un dels meus grans objectius, no només és ser un bon esquiador, sinó també poder inspirar i motivar a futures generacions”, ha explicat l’andorrà, que considera que amb el que s’ha viscut aquesta temporada Andorra s’ha de donar compte que és possible estar entre els millors del món.