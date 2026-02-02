Joan Verdú, Cande Moreno i Irineu Esteve, els abanderats d’Andorra a la inauguració dels Jocs de Milà-Cortina

Joan Verdú, Cande Moreno i Irineu Esteve seran els tres abanderats d’Andorra en la cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina 2026. Un espectacle històric que tindrà com a novetat l’encesa de dos pebeters amb l’objectiu de portar els Jocs a totes les ciutats italianes en les quals es competirà. Així, l’Arc della Pace de Milà i la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo seran els dos punts on hi haurà l’encesa i l’apagada de la flama olímpica.
En aquest sentit, enguany la cerimònia també comptarà amb esdeveniments a tots els punts en què es competeix. L’organització ha apostat per aquesta fórmula a causa de les distàncies que hi ha entre seus i també amb l’objectiu d’estendre al màxim l’impacte de l’esdeveniment a tot el territori italià. Si bé l’estadi Giuseppe Meazza serà el centre de la cerimònia amb la presència de totes les autoritats —entre les quals hi haurà el president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell—, la resta de punts de competició també tindran desfilada.
D’aquesta manera, a Bormio l’abanderat serà Joan Verdú, mentre que a Cortina l’encarregada de portar la tricolor serà Cande Moreno. Per últim, a Predazzo, on es disputen les proves d’esquí de fons, hi haurà Irineu Esteve com a abanderat. Cal destacar que, en primera instància, estava previst que Gina del Rio fos també abanderada, però finalment l’atleta ha hagut de descartar la presència a la cerimònia, ja que competeix l’endemà.
En aquest sentit, el president del Comitè Olímpic Andorrà ha destacat que “tindrem abanderats a totes les seus en les quals competim” i ha afegit que “la desfilada és un moment que tots els atletes recorden i que suposa el tret de sortida a uns Jocs que per a nosaltres han de ser molt especials”.