Joan Verdú arriba a Schladming a ple rendiment: “Confio en donar gas”

Joan Verdú a Alta Badia (Christophe Pallot / Agence Zoom)

Demà dimarts és el dia marcat en el calendari per a tornar a la competició de la Copa del Món de gegant amb la presència de Joan Verdú. L’andorrà arriba en forma, preparat i motivat, després de dies de preparació a consciència. La cita és nocturna, a Schladming. Joan Verdú va renunciar a córrer a Adelboden a principis del mes perquè encara no estava recuperat al cent per cent de les molèsties al genoll. Ara, i amb la càrrega d’entrenament acumulada els últims dies a Àustria, la mentalitat torna a ser guanyadora. L’esquiador andorrà està preparat.

Ara mateix, Verdú ocupa el 7è lloc de la general de la Copa del Món de gegant amb 105 punts, tot i que al davant seu es troben esquiadors com Alexis Pinturault (sisè, 130 punts) o Marco Schwartz (tercer, 210 punts) que estan lesionats de llarga durada.

La primera mànega a Schladming començarà a les 17:45 hores i la segona està prevista per les 20:45 hores.

Joan Verdú, esquiador: “Demà Copa del Món a Schladming, la qual agafo amb moltes ganes perquè no vaig poder córrer a Adelboden per culpa del genoll. Però, crec que va ser una decisió molt intel·ligent perquè ara mateix em noto molt bé. Els entrenaments dels últims dies han estat, a nivell de condicions, espectaculars, i també a nivell de sensacions molt, molt bones. Així que confio en una bona carrera demà, estem tot l’equip a tope, hem treballat molt per a arribar en condicions òptimes a aquesta carrera, una pista que m’agrada, on l’any passat ja vaig fer un bon esquí i confio aquest any donar gas, així que estic amb unes ganes de carrera brutals”.