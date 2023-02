Joan Verdú, a pel gegant dels Mundials

Joan Verdú (Christophe Pallot Agence Zoom)

Els Campionats del Món de Courchevel-Méribel viuran demà divendres un dels seus dies grans amb la cursa de gegant masculí i amb Joan Verdú a la sortida. La primera mànega del gegant dels Mundials es disputarà a partir de les 10:00h, mentre que la segona està programada inicialment a les 13:30h.

Cal destacar que als Campionats del Món no hi ha el sistema d’una Copa del Món en què només passen a la segona mànega els 30 primers, sinó que aquí tots els corredors disputen la segona baixada.





Dia important per a entrenar

“Avui dijous era important per al Joan tornar a agafar la distància del gegant, fer un tast de la pista que es trobarà. És una pista que es va injectar també i, per tant, tindrà unes condicions similars a les que es trobarà demà. Avui ha entrenat amb Marco Odermatt, Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz, amb les primeres espases del Mundial, tot per fer els últims reglatges”, ha explicat Roger Vidosa, director de la secció d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí.

Respecte a l’escenari de la competició de demà, la pista l’Eclipse, es troba a una zona “molt obaga, orientació nord, injectada i regada varies vegades, i està garantit pur gel per a les dues mànegues”, segons Vidosa, que ha destacat a més que la part alta de la pista, “respecte a la duresa, és similar a la que es va trobar a la Copa del Món d’Schladming”, on Verdú va ser 16è. “Això és el Campionat del Món, no li compta per a les finals de la Copa del Món de casa i és probable que el Joan, que ja ho ha dit en alguna roda de premsa, doni aquí un poc més”, ha assegurat Vidosa.