Joan Sans serà el número 3 de la candidatura d’UP+DA a Encamp

Joan Sans, a la dreta, número 3 de la formació UP+DA a Encamp (Demòcrates)

Joan Sans, filòleg de formació, amb experiència en docència i en gestió en l’àmbit de la dinamització lingüística, actualment responsable de Política Lingüística al Ministeri de Cultura, i conseller comunal entre els mandats 2011 i 2019, s’ha incorporat, com a independent, a la candidatura -UP+DA- de Laura Mas i Xavier Fernàndez per a concórrer a les properes eleccions comunals previstes per al 17 de desembre, com a número 3 de la llista.

Sans ha agraït el suport rebut per part d’Units per al Progrés+Demòcrates en la reunió celebrada aquest dilluns al vespre, i ha explicat que “la relació professional que m’ha unit amb la Laura i el Xavi aquests darrers anys ha fet que confiï plenament en aquest projecte i les persones que l’encapçalen”. Sans ha afegit que “tinc ganes de treballar amb aquest equip, perquè comparteixo un objectiu comú: treballar per a la parròquia i perquè m’agradaria que les coses segueixin avançant al ritme que ho han fet en aquest passat mandat”.

Laura Mas, actual cònsol major i candidata a la reelecció, ha destacat que “incorporar a la llista una persona com Joan Sans, amb una amplia experiència al Comú i una participació activa a la parròquia, sobretot en l’activitat cultural, és la garantia que es podran engegar projectes molt interessants per al proper mandat. Per això li hem demanat que s’uneixi al projecte”.

L’actual cònsol major ha afegit que “tenim moltes ganes de seguir millorant Encamp i el Pas de la Casa” i, per això, “cal buscar persones preparades i amb moltes ganes de treballar per a la parròquia, i clarament el Joan reuneix els dos requisits”.

Mas i Fernàndez, presents a la reunió d’avui dilluns, han agraït el suport de la militància davant aquesta proposta, i també han agraït a Sans que hagi acceptat incorporar-se al projecte de transformació de la parròquia engegat ara fa quatre anys.