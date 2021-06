Joan Pau Miquel defensa les transaccions entre clients que feia BPA: “No és una activitat prohibida”

Joan Pau Miquel ha defensat aquest dilluns al matí la legalitat de les operacions entre clients que es feien a BPA així com les compensacions dineràries, assegurant que tot i estar regulades no estan prohibides. També ha reconegut que el seu despatx de Barcelona va ser utilitzat per Rafael Pallardó per a fer transaccions econòmiques amb altres empresaris.

L’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha defensat la legalitat de les operacions d’intercanvi de diners en efectiu entre clients i les compensacions dineràries que es feien a l’entitat, un dels punts que la fiscalia apunta com a focus del rentat de diners, assegurant que no estan prohibides a cap país del món, tot i que sí estan regulades.

Joan Pau Miquel ha insistit que almenys des del 2000 l’entitat aplicava un sistema de control sobre aquest tipus d’operacions i que no va ser fins al 2014 que la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) va establir una regulació normativa.

Miquel també ha reconegut que el seu despatx de Barcelona va servir per a fer transaccions econòmiques entre Rafael Pallardó i altres empresaris, de les quals ell no va cobrar cap comissió, ja que tenia interessos comercials amb tots els actors de les transaccions.

En el 8è dia del judici l’exconseller delegat ha insistit que una part de les acusacions de la fiscalia no se sostenen, ja que els continguts de molts documents enviats per la UIFAND als bancs demostren que BPA no ha incorregut en irregularitats pel que fa al control dels diners ingressats pels clients.