L’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, assegura en el judici a BPA que als bancs d’Andorra “venia el millor de cada casa“. Ha fet aquesta afirmació en referència a la gran quantitat de diner negre que gestionaven els bancs del Principat.

Així d’explícit ha estat Miquel durant la sessió del judici de la causa primera de BPA. Ha assegurat que van fer el que els exigia la llei per evitar fons d’origen il·lícit i ha reconegut que bona part dels fons que gestionava BPA provenien de l’evasió fiscal durant la sessió del judici de la causa primera. Ho ha dit amb una frase irònica però eloqüent: “S’ha de tenir en compte que als bancs d’Andorra venia el millor de cada casa”.

De fet, ha explicat que els metges espanyols eren un dels col·lectius professionals que als anys 90 i a la primera dècada del 2000 tenien més facilitats per practicar l’evasió fiscal.

Malgrat això, ha volgut recalcar que els gestors del banc que dirigia van complir amb rigor la tasca d’evitar fons provinents d’activitats delictives. També ha afegit que ells no ajudaven activament als seus clients a portar diners irregularment al Principat.

El judici de la causa primera de BPA es va reprendre a mitjan juny després de 3 anys i mig d’ajornament. Es jutja una vintena d’exgestors del banc per blanqueig de capitals de la màfia xinesa.

Durant tot aquest temps Joan Pau Miquel ha declarat com a testimoni explicant de forma exhaustiva el funcionament de l’entitat i com actuava per prevenir el blanqueig.