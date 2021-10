Joan Pau Miquel acusa l’Estat espanyol d’amenaces i d’intoxicar el FinCEN en el judici de BPA

Ha assegurat que les dades que el FinCEN nord-americà va usar en la seva nota del 2015 les havia proporcionat el propi banc. Va ser al 2014 en un informe a l’INAF, el regulador bancari, i eren totes causes judicialitzades, Assegura que, previsiblement, membres de l’Estat espanyol les van proporcionar al FinCEN i van intoxicar aquest organisme.

Miquel ha explicat que l’any anterior, primer un agregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya i després un alt càrrec de la Policia d’aquell país haurien amenaçat amb una inspecció i tancament el Banco Madrid, la filial de BPA al país veí.

Segons ha exposat, volien, a canvi de no fer-ho, dades d’independentistes catalans com els Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras. I no els va agradar la informació no bancària que Miquel els va proporcionar.

L’exconseller delegat de BPA ha dit que en la seva vida ha estat amenaçat per ETA i l’Estat espanyol. I que aquesta última amenaça ha estat molt pitjor.

Hi ha una vintena d’acusats de blanqueig de capitals de la màfia xinesa en aquest judici de la causa primera de BPA.