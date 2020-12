Joan Obiols completa el seu ‘Viatge Universal pel Pirineu’ publicant el llibre dedicat a l’Alt Urgell

Ja han passat 35 anys des que Joan Obiols va iniciar el seu primer viatge pel Pirineu i en fa 33 que va presentar Esvorancs, el primer llibre de la col·lecció “El Pirineu i la poesia de la història”. Des d’aleshores, la seva feina ha estat fructífera: més de nou-cents pobles del Pirineu recorreguts, a la ratlla de les tres mil entrevistes fetes i, de moment, dinou llibres publicats. Ara completa el seu “Viatge Universal pel Pirineu”, una col·lecció de 10 volums, amb la publicació del llibre dedicat a l’Alt Urgell: Olímpic i homiliari, amb el Límit K-T, la Bultaco Sherpa i el Tropicano Taurus.

La col·lecció ha estat coeditada per dues editorials pirinenques, Editorial Andorra i Edicions Salòria, dues petites empreses culturals, una d’elles, Andorra, amb una llarga trajectòria i l’altra, Salòria, més jove. Totes dues, a banda i banda de la frontera, des d’Andorra i des de la Seu d’Urgell, treballen per difondre l’obra dels autors pirinencs. La col·lecció de Joan Obiols ha estat una magnífica ocasió per treballar plegades en una mena d’unió temporal d’empreses de les que s’estila per a obres de grans infraestructures.

Joan Obiols és un home de propòsits ferms: on posa l’ull, posa la lletra. La seva és una constància elevada a la màxima expressió. Té una gran capacitat de comunicació, empatia amb els seus interlocutors i respecte per la saviesa popular. Per això no és estrany que hagi acabat convertint-se en un referent per a tothom a qui ha entrevistat.

De Joan Obiols destaca també la seva generositat: als lectors els fa participar de tot el que ha rebut, ell i els seus llibres són l’engranatge entre la gent dels pobles del Pirineu i els receptors de la informació, que, en definitiva, som tots nosaltres.

El llibre que ara es presenta és una nova manera d’entendre l’Alt Urgell. Són justament les converses amb la gent del territori, reproduïdes al llibre, les que dibuixen la comarca real. El llibre es mostra com una mena de fresc, salpebrat amb converses, caçades a l’atzar pel carrer, de personatges anònims.

Esment a part mereix el text d’introducció, una petita joia literària, tota una declaració de principis, una confessió a ànima oberta. L’autor es despulla i es mostra en tota la seva humanitat. En aquesta introducció es llegeix, en tot just cinc o sis línies, una anàlisi del que és el Pirineu, la seva societat, la seva economia i les seves perspectives de futur.

El conjunt de deu volums que conformen la col·lecció són els que corresponen al Principat d’Andorra (volum 1), a l’Alta Cerdanya (volum 2), a la Baixa Cerdanya (volum 3), a l’Alt Ripollès, l’Alt Berguedà, l’Alt Solsonès i l’Alta Noguera (volum 4), al Pallars Jussà (volum 5), al Pallars Sobirà (volum 6) a l’Alta Ribagorça (volum 7), a la Ribagorça aragonesa (volum 8), a Era Val d’Aran, le Haut Comminges, les Haut Couserans i le Sabarthès (volum 9) i a l’Alt Urgell (volum 10).