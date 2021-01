Joan Mir, campió del món de MotoGP 2020, la gran atracció de la segona prova de les GSeries

Amb la climatologia encara favorable, fent fred, els organitzadors de les GSeries de la present temporada afronten el seu segon dissabte de competició (dia 16), amb el plus de motivació que els va provocar l’èxit, tant organitzatiu com esportiu, de la G1. Aquesta segona cita portarà canvis en diferents vessants de la prova. Com per exemple hi haurà alguna variació en el traçat del circuit i també alguna novetat rellevant en la llista d’inscrits. La principal atracció serà la presència del pilot de Suzuki i campió del món de MotoGP del 2020, Joan Mir, a la graella de sortida dels GIAND.

Alex Bercianos explica com serà el traçat en el qual es competirà: “Ara mateix encara estem valorant diferents opcions en funció de com evolucioni la climatologia. El que sí que tenim decidit, seguint el nostre criteri de sempre, és el canvi de traçat en aquesta G2. La nostra primera opció és fer la variant més llarga i tècnica del nostre circuit. Les modificacions es concentren en la part nord de la instal·lació, en concret després de la parabòlica. Pensem que per als pilots que venen als diferents meetings de les GSeries, no deixa de ser un al·licient el fet de poder gaudir d’un escenari diferent en cadascuna de les seves visites al Circuit Andorra”.

On no hi haurà cap variació serà ni en el protocol inicial del meeting ni en els horaris: “En aquest aspecte seguirem aquella màxima que diu que el que funciona bé millor no tocar-ho. Així doncs, el protocol que hem seguit fins ara a causa de la situació sanitària que estem vivint, seguirà sense cap canvi. Quant als horaris més del mateix, començar a mitja tarda (al voltant de les 16.00 hores) és una cosa que agraeix la pista. El pas dels vehicles no la castiga tant i es manté en perfecte estat, amb lleugers retocs, durant tot el meeting”.

Entre els GIAND, “Cohete” Suarez disposat a repetir en el Circuit Andorra

GIAND, Els GIAND de l’equip ELEGANT DRIVER, assistits per PCR Sport, estan cridats a ser els grans favorits per a ocupar les primeres places de la classificació final de la G2. Sens dubte la gran incògnita és conèixer l’ordre en què se situaran els pilots d’aquests vehicles. Sembla evident, que “Cohete” Suarez tornarà a ser el pilot a batre enfront dels seus companys d’equip. Mikel Azcona, excampió d’Europa de Turismes, també pot tenir les seves opcions en el seu debut sobre gel. Caldrà veure si la seva gran experiència en circuits d’asfalt, la pot posar en pràctica en el Circuit Andorra. Sens dubte les característiques de tot plegat són molt diferents.

Joan Mir, campió del món de MotoGP, estarà en la graella de sortida de la G2, al volant d’un dels GIAND de l’equip ELEGANT DRIVER. El pilot de Suzuki compartirà volant amb Ferran Naudi, un pilot andorrà assidu a les proves sobre gel a principis dels 2000, però que fa deu anys que no competeix.

En aquesta categoria repetiran Gerard de la Casa i Albert Llovera, malgrat que en la primera cita pràcticament no van aconseguir superar la línia d’arribada en cap de les mànegues disputades. Els dos pilots andorrans, avesats en mil batalles, esperen que la sort canviï.

2 Rodes Motrius (2RM) Podrà repetir triomf Àlex “Sito” Español enfront de Lluis Sala?, Aquest és l’interrogant del qual tindrem la resposta el dissabte (dia 16) a mitjanit aproximadament. Del que no hi ha dubte és que existeix la possibilitat que es repeteixi la lluita entre un incisiu pilot de 20 anys (“Sito”) contra l’experiència de Lluis Sala (50 anys) que malgrat haver estat pràcticament 18 anys sense competir sobre el gel, va demostrar mantenir intacte el feeling per a portar al seu històric VW Golf fins a les posicions d’honor.

Side by Side (SBS) Els germans Le Poitier (Yan i Erwan) seran, amb tota seguretat, els grans animadors de les diferents mànegues a disputar pels SBS. A la lluita fratricida espectacular se sumaran pilots de qualitat contrastada en la categoria com Franck Cabaner o Cyril Ferrei. Repetiran entre els SBS, els dos motards protagonistes en el mundial de MotoGP, Alex Rins i Albert Arenas.

ICE Gladiators (Motos) També són germans, però competeixen sobre dues rodes, es tracta de Cristian i Xavi España que, estan cridats a lluitar pels podis de la segona cita dels ICE Gladiators 2021. En aquest cas, el rival a batre serà un excampió del certamen, que sempre que pot puja a la moto per a competir en el campionat de la Federació Motociclista Andorrana, estem parlant del polivalent Nil Solans.

El dissabte (dia 16), a partir de les 16 hores, es posarà en marxa l’activitat en la pista gelada de l’escenari andorrà. Aquest divendres a la tarda comença, a la sala Gil Torres de l’Automòbil Club d’Andorra el protocol que haurà de passar tot aquell que tingui una funció concreta en la G2 de les GSeries 2021. Aquestes mesures per entrar al Circuit Andorra continuaran el dissabte (dia 16) a partir de les 9.00 hores.

En aquest segon meeting de la temporada, les restriccions sanitàries vigents també privaran als aficionats tenir accés a l’escenari del Port d’Envalira, per a poder veure in-situ les evolucions dels pilots de les diferents categories.